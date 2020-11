Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein verzeichnet Wachstum

Mit diesen Zahlen muss sich die Wohnungsgenossenschaft Wittgenstein nicht verstecken. Dass sie aber nicht planmäßig am Donnerstag dieser Woche im Haus des Gastes in Bad Laasphe in einer Mitgliederversammlung präsentiert werden können, ist der Corona-Pandemie geschuldet. Und auch eine Verschiebung ist aktuell nicht geplant: „Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine seriöse Vorhersage, wann wir die Mitgliederversammlung in Präsenzform durchführen können, nicht möglich“, schreibt der Vorstand in seiner Absage.

Die Bilanz aber hat die WSG offengelegt. Die Bilanzsumme ist unterm Strich leicht um 314.000 Euro auf 25 Millionen angestiegen. Auch die Mitgliederzahlen und die Geschäftsanteile zeigen sich stabil.

Wohnungsbewirtschaftung

Die 922 Wohnungen in 172 Häusern erfreuen sich nach Angaben des Vorstands großer Beliebtheit. „Unsere Häuser mit überwiegend vier bis sechs Wohneinheiten sind Teil gewachsener Wohngebiete und attraktiv für breite Schichten der Bevölkerung“, so Geschäftsführer Marc Hofmann im Bericht des Vorstands.

Vermietung

Von 922 Wohnungen stehen zum Stichtag 31. Dezember 2019 15 leer. Das sind 3 mehr als 2018. Aber die Leerstandsquote ist mit 2,17 Prozent auf gleichbleibend niedrigem Niveau. Für die meisten gekündigten Wohnungen habe man aber schnell Nachmieter gefunden. Mit 21 internen Mieterwechseln habe das Geschäftsjahr außerdem eine erhöhte Fluktuation aufgewiesen. „Wir verfügen über bezahlbaren und energieeffizienten Wohnraum in allen Größen“, begründet Hofmann den Erfolg.

Investitionen

„Der Großteil der erwirtschafteten finanziellen Mittel wird für die kontinuierliche Wohnungs- und Gebäudesanierung eingesetzt“, so Hoffmann. In Zahlen heißt das, 1,57 Millionen Euro wurden in die Instandhaltung gesteckt. Das sind rund 100.000 Euro mehr als 2018. Für den Erhalt und die Weiterentwicklung habe man rund 40 Prozent der Sollmieten reinvestiert.

Mieten

Die Durchschnittsmiete ist von 2018 zu 2019 um 5 Cent auf 4,83 Euro gestiegen. Sie liegt damit nach Angaben der WSG unter Marktpreisniveau. Allerdings bemängelt die Genossenschaft das Fehlen eines aussagekräftigen Mietspiegels für den Altkreis Wittgenstein. Beobachtet werden daher die Mietangebote der Mitbewerber. Der Nettomehrerlös lag bei rund 40.000 Euro. Mietpreisanpassungen werden in der Regel aber nur bei Mieterwechseln oder einer Modernisierung vereinbart.

Dividende

Der Vorstand hat eine 2,5-prozentige Dividende vorgeschlagen. Das entspricht dem Bilanzgewinn von 44.406.46 Euro.