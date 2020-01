WKW-Schließung in Banfe ist „kein einfacher Prozess“

Der Schock sitzt tief im Ort. Die Nachricht von der Schließung der WKW-Produktionsstätte haben die meisten erst am Samstag aus der Tageszeitung erfahren. 220 Arbeitsplätze werden verschwinden. Damit fällt der größte Arbeitgeber am Ort weg. „Das ist alles sehr traurig“, sagt Ortsvorsteherin Elvira Haßler.

Ganz unvorbereitet trifft die Banfer die Nachricht dennoch nicht: Viel sei Dorf spekuliert worden, weiß die Ortsvorsteherin. Immerhin ist die Krise der Autoindustrie über den Zulieferer WKW auch nicht am beschaulichen Banfe vorbeigezogen. „Die Verlagerung der Produktion war schon einmal Thema“, erinnert sich Elvira Haßler. „Es kommt also nicht aus heiterem Himmel, aber doch plötzlich“.

Gespräche zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat

Seit Montag laufen Gespräche zwischen der Geschäftsführung der Betriebsleitung und Mitarbeitervertretern, erläutert die Unternehmenssprecherin Monika Kocks. Es gebe verschiedene Ansätze, den Personalabbau so sozialverträglich wie möglich zu machen. Im Gespräch mit der Redaktion fallen die Begriffe Abfindungsregelungen und Transfergesellschaft. „Das hängt davon ab, was der Betriebsrat möchte“, erläutert Kocks. „Wir werden von Person zu Person verhandeln“, sagt sie und erläutert, dass es viele Mitarbeiter mit sehr langen Betriebszugehörigkeiten gebe. Viele seien auch Anfang 50 oder 60. Da gelte es in Abstimmung mit dem Betriebsrat passende Lösungen zu finden.

Unter den Mitarbeitern gibt es eine hohe Anzahl an angelernten Kräften. „Darunter sind viele Spezialisten“, sagt Kocks. Einem Teil davon biete man auch Weiterbeschäftigungen an anderen Standorten an, so Kocks, wohl wissend, dass „die Situation für viele schwierig ist“.

Erinnerung an Unternehmer Gert Mayer

Kocks verweist darauf, dass dies alles auch für die Firma WKW kein einfacher Prozess sei, weil das Werk eng mit der Unternehmerpersönlichkeit des 2014 verstorbenen Gert Mayer verbunden ist: „Banfe war sein Augenstern und er kannte ganz viele Mitarbeiter persönlich“, formuliert es Monika Kocks.

Der Produktionsstandort Banfe war durch die persönliche Beziehung des 2014 verstorbenen Firmengründers Gert Mayer entstanden. Mayer hatte über seine Jagdleidenschaft nach Wittgenstein gefunden und sich zusammen mit seiner Ehefrau Susanna ein Haus in Herbertshausen gekauft. „Das Haus ist auch nach wie vor im Familienbesitz und Frau Mayer nutzt es auch“, erläutert Monika Kocks. Weil aber Mayer auch in seiner Freizeit nicht von seiner Firma lassen konnte, gründete er kurzerhand in Banfe eine Produktionsstätte. „Er hat dort sehr viel persönliches Engagement und Geld hineingesteckt“, so Kocks weiter.

2016 ist das unternehmerische Erbe von Gert Mayer in eine Stiftung überführt worden. Aber auch wenn diese Stiftung gemeinnützige Zwecke verfolge, müsse sie sich auf ein starkes und stabiles Unternehmen stützten, heißt es bei WKW.

Stichtag 31. März 2021

Wann die Produktion am Standort Banfe tatsächlich ausläuft, ist noch nicht abschließend geklärt. Das angepeilte Datum 31. März 2021 war schon in der Pressemitteilung vom Freitag ganz bewusst mit einem „voraussichtlich“ versehen worden. Das hänge davon ab, welche Produktionen auslaufen, oder ob einzelne Produkte verlagert werden können.

Bad Laasphes Bürgermeister,. Dr. Torsten Spillmann teilt die Sorgen der Belegschaft und bietet seine Hilfe an. „Das Hilfsangebot richtet sich an die Geschäftsführung und an die Arbeitnehmer. Allerdings stehen wir noch am Anfang des Prozesses“, sagt Spillmann im Ge spräch mit der Redaktion. Als positiv wertete der Verwaltungschef, dass zunächst die Mitarbeiter informiert worden seien, bevor sich die Nachricht verbreitete. Auch er sei vom Unternehmen erst danach informiert worden. Auch Spillmann macht keinen Hehl daraus, dass der Abbau von 220 Arbeitsplätzen „sehr viel“ ist und auch Bad Laasphe vor eine „Herausforderung“ stellt.