Wittgensteins Arbeitslosen-Quote bleibt unverändert niedrig

Daniela Tomczak zur aktuellen Arbeitsmarkt-Lage in der Region: „Die Auswirkungen der Krise auf den Arbeitsmarkt sind auch jetzt noch deutlich spürbar. Aber durch die Herbstbelebung können wir erstmals wieder eine positive Entwicklung verzeichnen.“

Wittgenstein. Der Wert liegt nach wie vor bei 4,1 Prozent – entgegen dem Aufwärts-Trend im gesamten Bezirk der Arbeitsagentur mit positiver „Herbstbelebung“.

Die Arbeitslosen-Quote im Raum Wittgenstein liegt auch im Monat September unverändert bei 4,1 Prozent – und damit fast ein Prozentpunkt höher als in den Vergleichsmonaten des Vorjahres. Im Vergleich zum vergangenen August hat sich die Arbeitslosigkeit gegenüber dem August um 18 auf 923 Personen verringert – gegenüber 2019 sind es 175 Arbeitslose mehr.

Vergleich der Regionen

Im Vergleich zu den Nachbar-Regionen ist die Quote in Wittgenstein nach wie vor die niedrigste. Im Kreis Olpe liegt sie bei 4,6 Prozent, im südlichen Siegerland bei 4,7 Prozent und im Raum Siegen bei 6,4 Prozent. Bezogen auf den wirtschaftsraum Siegen-Wittgenstein/Olpe, also den gesamten Bezirk der Siegener Agentur für Arbeit ist es ein Wert von 5,5 Prozent.

Arbeitsstellen

Der Bestand an Arbeitsstellen in Wittgenstein ist im September gegenüber dem Vormonat um fünf Stellen auf 261 gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 44 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im September 52 neue Arbeitsstellen, fünf weniger als noch vor einem Jahr.

Arbeitsmarkt

Bezogen auf den gesamten Agenturbezirk ist die Arbeitslosigkeit seit Beginn der Corona-Pandemie erstmals wieder gesunken. „Die Auswirkungen der Krise auf den Arbeitsmarkt sind auch jetzt noch deutlich spürbar, aber durch die Herbstbelebung können wir erstmals wieder eine positive Entwicklung verzeichnen“, kommentiert Daniela Tomczak, Leiterin der Siegener Arbeitsagentur die aktuellen Arbeitsmarkt-Zahlen.

Kurzarbeit

Laut aktueller Hochrechnungen haben im Mai 2442 Betriebe im Agenturbezirk Kurzarbeit umgesetzt – 306 weniger als im Vormonat“, so Tomczak weiter. „Die Zahl der Beschäftigten, die sich in Kurzarbeit befinden, ist jedoch um 1989 Personen gestiegen – und lag im Mai bei 34.326. Das Instrument wurde von den Unternehmen genutzt, um Personal auch in der Hoch-Zeit der Krise halten zu können.“