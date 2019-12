Wittgensteiner Bibliografie bald nur noch im Netz verfügbar

Wissenswertes über die Geschichte Wittgensteins oder deren Grafen, aber auch über die Hexenprozesse im Mittelalter oder radikale Pietisten und ihr Umfeld – wer danach sucht, wird in der „Bibliographie zur Wittgensteiner Territorialgeschichte“ fündig. Allerdings: In ihrer mittlerweile fünften, erweiterten Auflage wird sie wohl letztmals gedruckt erscheinen. Künftig soll das Werk nur noch digital für das Internet aktualisiert werden – und auch nur dort verfügbar sein.

Angebot und Nachfrage

Dennoch: „Es gibt doch noch eine Menge Leute, die das gerne haptisch haben“, sagt Otto Marburger, 1. Vorsitzender des Wittgensteiner Heimatvereins, über das Werk in greifbarer Papier-Form. Mit einer Gesamtauflage von 150 Stück wird es in Kürze zum Verkaufspreis von 28 Euro bei Sparkassen und Volksbanken in Wittgenstein zu haben sein. Beim Versand durch den Verein kommen noch vier Euro hinzu. Rund 80 Exemplare der Auflage sind übrigens bereits vorbestellt und werden jetzt nach und nach ausgeliefert.

Finanzierung und Pflege

Gefördert wird die gedruckte Neuausgabe, nach wie vor herausgegeben und gepflegt von Andreas Krüger aus Birkelbach, vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) – und zwar mit 1500 Euro, freut sich Joachim Völkel aus dem Vereinsteam. Er hatte sich in Münster intensiv um den Druckkosten-Zuschuss bemüht.

Anfänge und Gegenwart

Wittgenstein Nachschlagewerk macht Suche einfacher Die Bibliografie Wittgenstein ist ein Nachschlagewerk, ein Verzeichnis von Literatur-Nachweisen zur Region Wittgenstein. Der geografische Sammlungsbereich orientiert sich im Wesentlichen an den Grenzen des ehemaligen Landkreises Wittgenstein. Die Bibliografie soll die Suche nach Veröffentlichungen, die im weitesten Sinne mit der Region Wittgenstein in Zusammenhang stehen, vereinfachen.

Marburger erinnerte daran, dass die Anfänge der Bibliografie immerhin bis in die 1730er Jahre zurückreichen – und die Sammlung der Angaben stets fortgeschrieben worden sei. Mit den „Blättern“ des Wittgensteiner Heimatvereins, in deren Rahmen die Bibliografie erscheint, sei es dann 1912 losgegangen.

Museum und Archiv

Diese Bibliografie sei für die Region „schon etwas Wichtiges“, betont Marburger. Vorgestellt wurde sie am Montag übrigens im neuen „Museum am Rothaarsteig“ am Sengelsberg, das der Heimatverein Landwirtschaft und Brauchtum gerade aufbaut. Hier soll auf rund 400 Quadratmetern demnächst „alles rund um Landwirtschaft & Brauchtum“ zu sehen sein. Und einen der Räume nutzt der Wittgensteiner Heimatverein seit kurzem für sein Archiv, nachdem er seinen seit langem angestammten Raum in der Bad Laaspher Lachsbachschule räumen musste.

„Blätter“ und Bestellung

Per Post unterwegs ist derzeit ferner die Ausgabe III-2019 der „Blätter“ – darin: ein spannender Beitrag von Prof. Dr. Marco Hofheinz aus Feudingen über den Schweizer Theologen Karl Barth (1886–1968). Er war bereits in den 1930er Jahren ein echter „Rockstar“ seines Fachs – doch um in den USA landen zu können, benötigte er zwei „Wittgensteiner“...

Internet: www.wittgensteiner-heimatverein.de. Bestellungen bitte per E-Mail an WHV-Schriftleitung@wichtig.ms