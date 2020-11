Wittgenstein: Wie sinnvoll sind zwei Tage mehr Ferien?

Wittgenstein. Die Weihnachtsferien starten in diesem Jahr bereits am 18. Dezember – coronabedingt. Das sagen Schulleiter und Facebooknutzer dazu.

In den Läden stehen sie bereits seit Wochen – die Advents- und Weihnachtssüßigkeiten. Und auch die Adventsmärkte würden für gewöhnlich in wenigen Wochen starten. Doch: Wie gewöhnlich läuft in diesem Jahr kaum etwas – coronabedingt. Für die Schülerinnen und Schüler hieß es lange Zeit – auf ins Homeschooling. Es folgte die Maskenpflicht und nun geht es für sie zwei Tage eher in die Weihnachtsferien. Diese starten am 18. Dezember. Doch wie sinnvoll halten Schulleiter und Eltern den Beschluss der Landesregierung? Die Lokalredaktion hat sich bei einigen Schulen umgehört und eine Umfrage auf Facebook gestartet.

Die Schulen

Aktuell wartet man in den Schulen noch auf die Schulmail mit den genauen Infos – so auch Torsten Denker, Schulleiter der Grundschule in Erndtebrück. „Das was wir wissen, stammt aus der Pressemitteilung. Daher warten wir erst einmal auf die genauen Informationen vom Schulministerium.“ So auch Andreas Lachmann, Leiter der Städtischen Grundschule Bad Laasphe. „Sobald wir nähere Informationen dazu haben, werden wir sie den Eltern sofort weiterleiten.“ An sich aber finde er es sinnvoll, zwei Tage eher in die Ferien zu starten. „Je eher wir einen Teillockdown haben, desto weniger stecken sich an.“

An sich aber halten sich die Schülerinnen und Schüler an die Regeln – so auch in Bad Berleburg in der Realschule. Schulleiter Manfred Müller findet den Beschluss, zwei Tage eher in die Ferien zu starten ebenfalls sinnvoll. „Ich hoffe nur, dass sich dann auch alle daran halten und die Kontakte beschränken.“ Interne Veranstaltungen seien für den 21. und 22. keine vorgesehen. Und wie sieht es mit den Klausuren aus? „Wir haben jetzt Mitte November. Sollten Klausuren und Tests für die Tage geplant sein, können wir diese bestimmt verschieben. Wenn es bei den zwei Tagen bleibt, können wir diese ausgleichen. Ein längerer Ausfall aber ist nicht vorstellbar.“ Das zeige auch eine Umfrage bei den Eltern und Schülern. „Die wollen kein Homeoffice mehr. Und auch ich halte eine komplette Öffnung der Schulen für sinnvoll.“

Melanie Dietrich, Schulleiterin der Realschule Schloss Wittgenstein, kommentierte unsere Umfrage auf Facebook: „An die internen Planungen der Schulen denkt niemand. Klausuren wurden terminiert, Klassenarbeiten ebenfalls. Alle jammern immer noch, dass viel Unterricht ausgefallen ist und jetzt wird gekürzt. Und mal ehrlich, ich glaube nicht, dass die Familien tatsächlich in Quarantäne gehen. Eher wird noch nach günstigen Urlauben geschaut, da man nun außerhalb der Ferien ganz offiziell reisen kann. So wurde es ja schon in Netz angepriesen, man könnte nun die Touristikbranche unterstützen. Da fehlen mir einfach die Worte. Kann man nicht einmal ohne großes Feiern auskommen und alles lassen wie bisher. Für mich gerade nicht nachvollziehbar. Außerdem schreiben die Gelehrten doch überall, dass von den Schülern keine Gefahr ausgeht und jetzt doch auf einmal. Was soll man denn noch glauben?“

Facebookstimmen

Auch Irina Braun Seibel schrieb auf Facebook: „Das ist doch lächerlich! Was sollen diese zwei Tage bringen? Gibt es nichts anderes mehr auf dieser Welt als diesen Virus?“ Und auch Kathi Melzer schrieb: „Absoluter Unsinn! Bekommen Alleinerziehende dann extra Urlaub?“ Eine Frage, die sich auch Janina Begić stellte: „Für die Kinder ist es toll aber woher bekomme ich nun noch Urlaub um mit meinen Kindern Zuhause bleiben zu können. Dank Corona ist der leider eh schon knapp und das Christkind wird mir wohl auch keine weiteren Tage schenken. Da kann man nun wieder nur auf das Verständnis und Kulanz von Arbeitgebern hoffen.“