Wittgenstein: So schmeckt der neue Witti-Likör

Mit einem langen Rauschebart, einem Hut mit breiter Krempe und Turnschuhen steht er im Wald, seine Begleitung hält der Witti dabei in der Hand: den Witti-Likör. Schon länger lebte die Spirituose als Idee im Kopf von Ole Löcherbach, der das nach Himbeeren, Erdbeeren und Johannisbeeren schmeckende Getränk jetzt auf den Wittgensteiner Markt gebracht hat.

Der Likör

Es ist nicht das erste Mal, dass der Erndtebrücker – der auch für das Label „Perfect Pin“ verantwortlich ist – einen Likör auf den Markt bringt. Doch der Witti-Likör ist gekommen, um zu bleiben. Und weil Wildfrucht irgendwie zu dem wilden Wittgensteiner Land passt, sollte die erste Sorte eben diesen Geschmack haben. „Ich wollte aber zunächst einen leichten Likör anbieten, der ist auch kompatibler mit Festen und auch als Mini-Flasche passt er besser zum Bier als Schnäpse mit mehr Alkohol“, erklärt Löcherbach. Der Likör hat 15 Volumenprozent Alkohol und hat damit unwesentlich mehr Alkohol als ein trockener Rotwein.

Die Entwicklung

Die Rezeptfindung ging relativ zügig, erklärt Löcherbach. Zusammen den Spezialisten der Brennerei in Meinerzhagen, die den Likör auch abfüllt, hat er das Rezept entwickelt.

„Man spielt sich dann gegenseitig die Bälle zu, in der Brennerei werden anhand der Konzeptidee zunächst Proben entwickelt. Dann teilt man der Brennerei mit, ob es zum Beispiel noch süßer oder weniger süß sein soll.“ Nach kurzer Zeit stand bereits das Rezept für den Wildfrucht-Likör.

Der Plan

Bei dem Wildfrucht-Likör soll es, wenn alles gut läuft, jedoch nicht bleiben. Derzeit läuft noch die Testphase mit der ersten Abfüllung, in Kürze soll dann aber die Produktion in einem größeren Rahmen starten. „Bisher ist die Sache wirklich gut angelaufen“, ist Löcherbach zufrieden über die ersten Rückmeldungen.

Das Projekt ist langfristig angelegt, es sollen also im besten Fall noch weitere Sorten wie zum Beispiel ein Kräuter folgen. Auch Merchandise sei möglich, so Löcherbach. „Das Logo für das Etikett stelle ich mir super auch auf Textilien vor“, sagt der Erndtebrücker.

Der Handel

Erhältlich sind die Liköre seit Kurzem in den Wittgensteiner Rewe-Märkten in der „Heimat-Ecke“. „Das war eigentlich schon immer so, dass ich zuerst mit meinen Likören zu Antje Heidrich im Erndtebrücker Rewe gegangen bin, das war immer schon mein erster Ansprechpartner“, macht Löcherbach deutlich: „Sie war auch diesmal sofort mit dabei.“

Online soll der Likör nicht vertrieben werden – aus einem einfachen Grund: „Ich will nicht, dass Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren den Likör kaufen – mit einem Verkauf im Internet kann das nur schlecht überprüft werden.“