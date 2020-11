Wittgenstein: Klassische Advents-Deko bleibt Nummer Eins

In ein paar Tagen ist es soweit – die Adventszeit beginnt. Die erste Kerze auf dem Kranz wird angezündet, Lichterketten zieren Fenster, Türen und vieles mehr. Kugeln hängen an den Zweigen. Figürchen, Girlanden, künstlicher Schnee – in den Geschäften und Baumärkten gibt es ein buntes Angebot an Dekorationsartikeln. Schwarz, gold, rot oder doch lieber in mintgrün? Die Lokalredaktion hat sich einmal in Wittgenstein umgehört, was denn in diesem Jahr gefragt ist. Zudem interessierte uns: Kaufen die Menschen nun mehr Deko, jetzt, wo Adventsmärkte und Co. nicht stattfinden können?

Bad Berleburg

Im Bad Berleburger Hagebau-Markt werden seit vergangener Woche Montag bereits die ersten Weihnachtsbäume verkauft. Und die kommen bei den Kunden scheinbar gut an. Generell sei zu bemerken, dass es sich die Menschen in diesem Jahr bei sich daheim besonders schön machen möchten. „Die Umsätze können wir natürlich noch nicht vergleichen, aber rein optisch würde ich schon sagen, dass in diesem Jahr die Menschen mehr Deko-Artikel kaufen, als im Jahr davor“, so René Schachtschneider, Filialleiter des Hagebau-Marktes. Generell sei er sehr zufrieden mit dem Saisonstart. „Viele Weihnachtsbäume sind bereits weg.“ Und die kommen gar nicht weit weg – aus Schmallenberg werden die Bäume geliefert. Von einem bis drei Meter hoch sind sie im Markt verfügbar. „Die im Eingang ist sogar vier Meter hoch.“ Und wie sieht es in Sachen Deko aus? „Da würde ich sagen, wurden bereits einige Kerzen gekauft.“ Was die Farben betrifft, so sind auch in diesem Jahr die klassischen Farben bei den Kunden beliebt.

So auch im Dänischen Bettenlager. Wirklich zufrieden aber sind die Mitarbeiter mit dem Start der Adventssaison nicht – und das aus gutem Grund. „Der Nordknoten macht uns einen Strich durch die Rechnung. Wir machen drei Kreuzzeichen, wenn die Baustelle geöffnet wird“, sagt eine Mitarbeiterin. Sie und ihre Kollegen hoffen nun auf den Dezember. Im Trend liegen auch hier die klassischen Farben aber auch Deko aus Naturmaterialien sowie – wie der Name schon andeutet – Deko im skandinavischen Stil.

Bad Laasphe

Im SparKauf Nemeth in Bad Laasphe sei man an sich zufrieden mit dem Saisonstart – auch, wenn bislang eher weniger Kunden vor Ort waren. „Bis zum Wochenende und dem ersten Advent ist aber noch ein wenig Zeit“, sagt eine Mitarbeiterin.

Im Feudinger Blumen-Hof hingegen bemerkt Viola Kuhly schon, dass in diesem Jahr mehr gekauft wird. Und was den Trend betrifft – so geht er in diesem Jahr zurück zu Naturmaterialien und Trockenblumen.

Erndtebrück

Das bestätigt auch Katrin Wolters vom Blumenhaus Völkel in Erndtebrück. „Die klassischen Farben gehen eigentlich immer. Ebenso gibt es einiges in Creme und Silber. Es kommt ja auch immer darauf an, wie derjenige eingerichtet ist.“ Und wie sieht es mit dem Kaufverhalten aus? „Vor dem ersten Advent geht es meist richtig rund. Die Menschen möchten dann etwas schönes auf dem Tisch haben.“ Aber nicht nur neue Gestecke und Deko-Artikel werden gekauft. „Manche unserer Kunden bringen ihre alten Sachen, die wir dann wieder aufarbeiten“, sagt Wolters. Im Raiffeisen-Markt in Erndtebrück bemerkt man ebenfalls einen leichten Anstieg der Kauflust. Doch: „Wir sind was Deko-Artikel betrifft eher kleiner aufgestellt. Aber man merkt auch bei uns, dass es sich die Menschen in diesem Jahr zuhause besonders schön machen möchten“, lässt der Raiffeisenmarkt auf Anfrage dieser Zeitung verlauten.