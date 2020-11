Wittgenstein: Kalender kaufen, Wisent-Projekt unterstützen

Wingeshausen. In Corona-Zeiten ist mehr denn je Kreativität gefragt, dachte sich der Wisent-Förderverein – und wurde jetzt mit einer Kalender-Aktion aktiv.

Erstmalig veröffentlicht der Förderverein Wisent-Wildnis Wittgenstein jetzt einen großformatigen Kalender, um das Wisent-Projekt zu unterstützen.

In Zeiten, in denen Abstandsregeln und die Reduzierung persönlicher Kontakte ein reges Vereinsleben abgelöst haben, ist mehr denn je Kreativität gefragt: Der Förderverein hat sich mit mit seinem kürzlich neu formierten Vorstand auf die Fahne geschrieben, das für die Region so wichtige Wisent-Projekt in vielfältiger Weise zu unterstützen. Das geht wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht mit eigenen Veranstaltungen, dafür aber mit alternativen und spannenden Ideen – wie eben dem neuen Kalender für 2021.

Dr. Peter Lütke, 2. Vorsitzender des Fördervereins, hat beeindruckende Natur- und Wisent-Fotografien für das Druckerzeugnis zur Verfügung gestellt. Aufnahmen Lütkes, der als Fotograf viel in der Wittgen­steiner Natur unterwegs ist, sind auch wichtiger Bestandteil des Fotos-Pools auf der Internetseite des Wisent-Trägervereins.

Der Erlös aus dem Kalender-Verkauf kommt in vollem Umfang dem Wisent-Projekt zugute. In diesem Zusammenhang weist der 1. Vorsitzende, des Fördervereins, Jörg Sonneborn, darauf hin, dass auch noch Restbestände der Blech-Wisente zur Verfügung stehen.

Die Kalender gibt es ab sofort in der Tourist-Information im Bad Berleburger Bürgerhaus, im Dorfladen in Wingeshausen sowie in der Axa-Vertretung von Marc Sonneborn in Aue. Kontaktlos können die Druckerzeugnisse auch per E-Mail an joerg_sonneborn@t-online.de bestellt werden.