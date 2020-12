Wittgenstein: Eisige Temperaturen zum Monatsende

An vielen Tagen in der zweiten Monatshälfte zeigte sich die Sonne vor allem auf den Bergen. Das Bild zeigt den Blick am 26. November vom Kahlen Asten über das in den Wittgensteiner Tälern liegende Nebelmeer.

Der November setzt die Reihe der trockenen Monate weiter fort. Lediglich ein Fünftel der für den sonst nassen Monat typischen Regenmenge fiel.

Wittgenstein. Nach einem nassen und vergleichsweise kühlen Oktober setzte der November die Reihe der zu trockenen Monate weiter fort. Es war bereits der neunte dieser Art im Jahr 2020. Dazu war vor allem die erste Monatshälfte ausgesprochen mild, eisige Temperaturen und etwas Schnee ließen sich Zeit bis zum Monatswechsel in den Dezember. Dies ergaben die Messungen und Beobachtungen des Wetterportals Wittgenstein (www.wetter-wittgenstein.de).

Temperaturen

Der November erreichte an der Vergleichsstation auf dem Kahlen Asten eine mittlere Temperatur von 4,6°C und war damit um 3,5°C milder als im Mittel der Jahre 1961 bis 1990. Noch milder waren in den vergangenen 90 Jahren nur der November 1994, die von 2011 und 2015. Aufgrund der vielen Hochdruckwetterlagen, in denen sich die kalte Luft in die Täler zurückzieht, waren die Wittgensteiner Orte über den gesamten Monat sogar teilweise kälter. Dotzlar kam auf 5°C, Birkelbach auf 4,6°C und Benfe auf genau 4°C.Dabei zeigte sich die erste Monatshälfte zumindest in Ansätzen fast noch einmal spätsommerlich. So strömte rund um den 2. und dann wieder am 8. November für die Jahreszeit extrem milde Luft ins Wittgensteiner Land. So erreichte selbst die auf rund 700 m Höhe gelegene Station an der Pastorenwiese oberhalb von Wunderthausen mehr als 15°C und selbst nachts kühlte es teilweise nicht auf unter 10°C ab.

In den Tälern kletterten die Werte am Monatsanfang sogar fast noch Mal bis an die 20°C-Marke heran. So kam die Station in Feudingen auf 19,3°C, in Bad Berleburg waren es in der Spitze bis zu 18,3°C. Als der Kahle Asten am Abend des 19. November den ersten Frost der neuen Wintersaison aufzeichnete, konnte die Station im Kältetal von Benfe bereits den neunten Frosttag allein in diesem Monat registrieren. Bis zum Monatsende konnten hier insgesamt 19 solcher Tage zusammen, am kältesten wurde es am Morgen des 30. November mit einer Temperatur von -11,8°C. Ein solch tiefer Wert konnte im gesamten Winter 2019/20 nicht gemessen werden. Auch die Stationen in Hesselbach (-10,6°C) und Birkelbach (-10,3°C) erreichten an diesem Morgen zweistellige Minusgrade. Kältere Werte gab es in weiten Teilen Wittgensteins zuletzt vor eineinhalb Jahren.

Niederschläge

Nach einem von Tiefdruckgebieten geprägten Oktober brachte der November an der Station in Wingeshausen mit 1023 hPa den im Mittel höchsten Luftdruck aller Monate des Jahres. Schon daraus kann abgeleitet werden, dass wir es wieder einmal mit einem sehr trockenen Monat zu tun hatten. So kam die Station lediglich auf 34 Liter pro Quadratmeter. Noch trockener war es beispielsweise in Hesselbach, wo nur knapp 20 Liter zusammenkamen. Dabei fiel teilweise nur ein Fünftel der für diesen eigentlich recht nassen Monat typischen Menge. Aufgrund der geringen Verdunstung sind die Böden im November oberflächlich generell feucht, in tieferen Bodenschichten ist die Trockenheit der vergangenen Jahre aber weiterhin kritisch.

Sonnenstunden

Zuversicht in diesen Tagen nicht nur aufgrund des Wetters grauen Tagen verbreitete dabei die Sonne. Im Gegensatz zum trüben Oktober zeigte sie sich auf den Bergen rund um das Wittgensteiner Land fast doppelt so lang wie in einem normalen November. Noch sonniger war in den vergangenen 30 Jahren lediglich die Ausgabe des Jahres 2011. Abstriche mussten aber die Talbewohner machen, denn hier hielt sich für längere Zeit der Hochnebel.