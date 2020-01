Die wenigen sonnigen Stunden genossen die Wittgensteiner in diesem Monat besonders. Das Bild zeigt den Blick über Dotzlar ins Edertal an einem frostigen Tag kurz vor Silvester.

Wittgenstein. Mild war der Dezember in Wittgenstein. Daher war er bis auch zwei Ausnahmen auch schneefrei. Ein meteorologischer Rückblick.

Wittgenstein: Dezember 2 Grad wärmer als vor 30 Jahren

Wie schon zehn der elf Vorgängermonate im Jahr 2019 war auch der Dezember in Wittgenstein ein eher milder Geselle. Bei in etwa normalen Regenmengen zeigte sich die Sonne für einen Dezember üblich recht selten. Bis auf zwei kurze Ereignisse blieb das Jahresfinale in den Tälern der Region damit schneefrei. Das ergaben die Messungen und Beobachtungen des Wetterportals Wittgenstein.

Temperatur

Die Mitteltemperatur des Dezembers schwankte zwischen Erndtebrück, Bad Berleburg und Bad Laasphe meist zwischen 2 und 3,5 Plusgraden. Damit lag der letzte Monat 2019 im Bereich seines Vorjahrespendants und war wieder einmal mehr als 2 Grad wärmer als ein durchschnittlicher Dezember der letzten 30 Jahre.

Dabei begann der Monat recht kalt. In etwas höher gelegenen Tälern war der 1. Dezember, gleichbedeutend mit dem 1. Advent sogar ein Dauerfrosttag. An den Folgetagen wechselten sich dann einige mildere mit kälteren Tagen ab.

Am 5. des Monats sank das Thermometer in Benfe beispielsweise auf winterliche -8,5 Grad. Rund um den 2. Advent zog dann mit dichteren Wolken auch mildere Luft auf und für einige Tage wurden ausschließlich Plusgerade gemessen. In der Woche zwischen dem 2. und 3. Advent gingen die Werte dann wieder etwas zurück, in den Tallagen kletterten sie am Tag dann aber doch meist etwas über den Gefrierpunkt.

Frühlingshafte Temperaturen

Nach Monatsmitte bestimmten dann bis kurz nach Weihnachten überwiegend milde Luftmassen das Wetter in Wittgenstein. Besonders der 17. und 19. machten sich dabei als besonders unwinterliche Tage einen Namen. So kletterte das Thermometer an der Wetterstation am Städtischen Gymnasium in Bad Laasphe auf fast schon frühlingshafte 13,1 Grad, in Bad Berleburg wurden kaum kühlere 13 Grad gemessen.

Richtung Weihnachten gingen die Temperaturen dann wieder etwas zurück, aber erst am 2. Feiertag wurde der Gefrierpunkt in den höchsten Lagen erreicht. Bis Silvester schloss sich dann Hochdruckwetter an und es bildete sich eine Inversion mit milden Bergen und kalten Tälern heraus.

Die kälteste Temperatur des gesamten Monats wurde am Morgen des 28. Dezember mit -9,2 Grad in Benfe gemessen. Direkt am Erdboden war es sogar -10,6 Grad kalt.

Niederschläge

Obwohl man in diesem Monat den Eindruck bekommen konnte, dass es fast täglich geregnet hat, zum Monatsschluss lagen die Mengen in etwa im Bereich des Normalen. Erndtebrück kann auf eine Menge von 155 Liter pro Quadratmeter, in Benfe waren es 141 und in Feudingen noch 109 Liter. Am trockensten blieb es, wie es auch üblich ist, rund um Bad Laasphe sowie im unteren Elsofftal.

In Bad Laasphe kamen 71 Liter pro Quadratmeter zusammen und damit nicht einmal die Hälfte der Erndtebrücker Menge. Fast ausschließlich fiel dieser Niederschlag als Regen, nur zwischen dem 10. und 14. mischte sich nennenswerter Schnee dazwischen. In den Tälern blieb dieser aber nur wenige Stunden liegen. In den höchsten Lagen Wittgensteins erreichte die Schneehöhe am 14. Dezember kurz 20 Zentimeter.

Wind

In den Niederschlagsphasen wehte der Wind teilweise kräftig, wirklich stürmisch war er aber nur kurz. Besonders auf sich aufmerksam machte dabei der Abend des 14. Dezembers, als eine schmale Kaltfront über Wittgenstein hinweg zog. An der Station oberhalb von Aue-Wingeshausen wurde eine Böe von 79 Kilometern pro Stunde erfasst.

Sonnenstunden

Die Sonne war, so wie es in einem Dezember üblich ist, mit rund 40 Stunden eher Zaungast. Kurze freundliche Phasen gab es dann aber doch. Rund um den 4. Dezember und zwischen Weihnachten und Silvester erfreuten sich die Wittgensteiner an einigen sonnigen und frostigen Stunden.