Wittgenstein: Darum ist der regionale Handel so exklusiv

Heimat shoppen startet am 11. September wieder. Dann haben Kunden auch wieder die Chance auf Geldgewinne.

Wittgenstein. Shoppen ist gut – Heimat shoppen ist doppelt gut. Denn damit kann jeder Kunde selbst die Lebensqualität in seiner Stadt aufwerten. Einkäufe und Gastronomiebesuche vor Ort machen die Zentren lebendig. In der Zeit vom 11. bis zum 19. September geht die Initiative „Heimat shoppen“ in Wittgenstein in die nächste Runde. Das diesjährige Motto: „Der lokale Handel ist exklusiv“.

Durch Beratung punkten

Exklusiv ist auf jeden Fall das Angebot für alle Besitzer einer Bonuspunkt-Wittgenstein-Karte, die beim „Heimat shoppen“ mit jeder Kartennutzung ein Los für das Bonuspunkt-Gewinnspiel für sich verbuchen können. In den vergangenen Jahren war das „Heimat shoppen“ auf Freitag und Samstag beschränkt. In diesem Jahr, das durch die Corona-Maßnahmen besondere Vorzeichen mit sich bringt, wird der Zeitraum auf acht Tage erhöht, um Menschenansammlungen in den Räumlichkeiten beziehungsweise Warteschlangen vor den Türen zu vermeiden.

Vom 11. bis 19. September stehen die lokalen Händler, Dienstleister und Gastronomen für die Kunden bereit. Wie gewohnt mit Rat und Tat, denn die Exklusivität des Handels liegt insbesondere in der Beratungskompetenz. „Sei es durch den persönlichen Kontakt, regionale Produkte, guten Service oder eben kompetente Beratung: Wir wollen zeigen, wo beim Einkauf vor Ort qualitativ der große Unterschied liegt“, erklärt Jens Schmidt, Vorsitzender des Vereins Bonuspunkt Wittgenstein.

Im Sinne der Nachhaltigkeit bekommen die Kunden diesmal die beliebten „Heimat Shopper“-Postkarten und wiederverwendbare Einkaufstaschen aus Papiervlies an die Hand. Die Bonuspunkt-Karte gibt es in allen teilnehmenden Partnerbetrieben in Bad Berleburg, Bad Laasphe und Erndtebrück gegen eine Schutzgebühr von fünf Euro. Besonders wertvoll kann jede einzelne Bonuspunkt-Buchung werden, da wieder mit jeder Nutzung der Bonuspunkt Wittgenstein-Karte ein Los erzeugt wird.

Punkte sammeln

In Bad Berleburg: Stadtparfümerie Acker, Althaus Raum-Ideen, Autohaus Althaus, Apropos Moden, Bäckerei Birkelbach, Bäckerei Isken, Blumen Claudy, Sport Dreisbach, Dorfladen Wingeshausen, Reifen Hübner, Sanitätshaus Kienzle, Modehaus Krug, Optik Lange, Mause Schönes für Zuhause, Metzgerei und Partyservice Merte, Metzgerei Müller, Pizzeria Roma, Rompel Baustoffe, Rothaarbad, Teleknebel, Wiebelhaus, Wohnen in Harmonie, Kur Apotheke Wolter

In Bad Laasphe: Achatzi, Stadtparfümerie Acker, Uhren Baumann, Metzgerei Dietrich, Lotto Gessner / Feudingen, Hengst Malerwerkstatt, Ideenschmiede Stähler, KÖ13, Land-, Forst- und Gartengeräte Knoche / Feudingen, Frischemarkt Edeka Quitadamo / Feudingen, Fleischerei Reuter, Schröder Unterhaltungselektronik, Stadt-Apotheke Köhler, Orthopädieschuhtechnik Wehrmann, Westmarkt Raiffeisen-Warengenossenschaft, Wohnzeug

In Erndtebrück: Bäckerei Birkelbach, Brücken-Apotheke, Papier Schlabach, Fashion Store Feige, Lotto Gessner, Metzgerei Müller.