Wittgenstein: Arbeitslosigkeit im November leicht gesunken

Wittgenstein. Die Quote sank gegenüber den beiden Vormonaten von 4,1 auf 4,0 Prozent. Unterdessen fahren einige Unternehmen die Kurzarbeit wieder hoch.

Die Arbeitslosigkeit im Altkreis Wittgenstein ist im November leicht um 29 auf 907 Personen zurückgegangen. Die Quote sank gegenüber den beiden Vormonaten Oktober und September von 4,1 auf 4,0 Prozent. In den Vergleichsmonaten des Vorjahres lag der Wert noch bei 3,2 Prozent. Im gesamten Bezirk der Arbeitsagentur Siegen reicht die Spanne aktuell von 4,0 Prozent in Bad Berleburg bis 6,1 Prozent in Siegen.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im November erfreulicherweise erneut gesunken und der Bestand an offenen Stellen wieder leicht gestiegen“, erläutert Daniela Tomczak, Leiterin der Siegener Arbeitsagentur, die aktuellen Arbeitsmarktzahlen. Aber: „Noch sind statistisch keine Auswirkungen des abgeschwächten Lockdowns zu erkennen.“

Agentur hält Kurzarbeit im Blick

Die Agentur beobachte den Trend aber „mit einem vorsichtigen Optimismus, denn die nächsten Monate werden zeigen, welche Auswirkungen die Eindämmungsmaßen für unsere Region haben werden“, so Tomczak weiter. Nachdem sich in den Sommermonaten die Lage auf dem Arbeitsmarkt etwas entspannt habe, hätten einige Unternehmen die Kurzarbeit beenden können. Doch aufgrund des derzeitigen Teil-Lockdowns „sind viele Betriebe erneut gezwungen, Kurzarbeit zu nutzen“, berichtet die Agentur-Chefin. „Es ist bereits ein leichter Anstieg an neuen Anzeigen zu erkennen.“

Aktuelle Hochrechnungen zur tatsächlich realisierten Kurzarbeit liegen für den Monat Juli vor. Demnach haben im Agenturbezirk Siegen insgesamt 1589 Betriebe Kurzarbeit umgesetzt – das sind 293 weniger als im Vormonat. Die Anzahl der Beschäftigten, die sich in Kurzarbeit befanden, ist um 7998 Personen gesunken – und lag bei 21.607.