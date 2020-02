Bad Berleburg. Der Fraktionsvorsitzende Eberhard Friedrich wird von einer Auszeichnung überrascht.

„Wer kritisieren will, der muss sich auch engagieren“

Die Ehrung kam überraschend. Eberhard Friedrich (79) hätte sich sonst wohl gegen so ein Würdigung gesträubt, mutmaßten Ulla Belz und Martin Schneider im Vorfeld. Die beiden Stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden traten deshalb unter dem vielsagenden Punkt Verschiedenes nach vorn, um im Dialog ein bisschen über Kommunalpolitik und 15 Jahre Bürgermeister Bernd Fuhrmann zu sinnieren. Doch schnell kamen die beiden zum Punkt. Und dann war auch Eberhard Friedrich klar, um wessen politische Arbeit es hier gehen könnte: 1984 war Friedrich in die Kommunalpolitik gekommen. Daraus wurden 35 Jahre als Stadtverordneter und 30 Jahre an der Fraktionsspitze der CDU. Ulla Belz vergleicht ihren Kollegen mit einem „Politmotor, haltbar und leistungsfähig wie man es sich heute kaum vorstellen kann“. Und Martin Schneider lobt die ungebrochene Schaffenskraft, „gerade mit Blick auf die stetige Kritik an Politikern, die ja nicht selten auch unter der Gürtellinie ansetzt, ist so ein Stehvermögen etwas für das Guinness-Buch der Rekorde“.

Eberhard Friedrich hat eine einfacher Erklärung für all das und verbindet seine eigene Einstellung auch mit einem Appell: „Man kann nicht immer nur meckern“, habe er sich 1984 gedacht und sei in die Politik gegangen. „Diesen Weg sollten heute noch viel mehr Menschen machen, aber heute wird nur die Kritikfreudigkeit groß geschrieben. Wenn ich aber etwas kritisieren will, dann muss ich auch bereit sein, mich ein bisschen zu engagieren.“

Und angesprochen auf seinen Führungsstil sagt Eberhard Friedrich auch: „Mit Samthandschuhen geht es nicht immer.“ Allerdings weiß Friedrich heute auch um seine Fehler: „Nur wer nichts macht, macht auch nichts verkehrt. Man muss sich ein dickes Fell angewöhnen“, um so lange in der Politik zu arbeiten, erläutert Friederich.

Die Partie bedankt sich aber nicht nur bei dem Fraktionsvorsitzenden, sondern auch bei dessen Ehefrau und Familie für die Unterstützung ihres Fraktionsvorsitzenden.