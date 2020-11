Weihnachtsgeld gewinnen mit WP und Sparkasse Wittgenstein

Wittgenstein. Sparkasse Wittgenstein und Westfalenpost präsentieren ab Dienstag, 1. Dezember, das Adventsrätsel – mit Geldpreisen und Überraschungspaketen.

Es ist wieder soweit. Die Westfalenpost und ihr Sponsoring-Partner Sparkasse Wittgenstein starten das traditionelle und beliebte Adventsrätsel. Und die Teilnahme lohnt sich! Wir verlosen wieder nachträgliches Weihnachtsgeld im Gesamtwert von 500 Euro und fünf Überraschungspakete der Westfalenpost.

So machen Sie mit Um am Adventsrätsel teilzunehmen, stehen grundsätzlich drei Wege offen. Schicken Sie Lösungen bitte an die WP-Lokalredaktion, Poststraße 15, 57319 Bad Berleburg, oder per E-Mail an berleburg@westfalenpost.de. Oder: Sie tragen die Lösungen auf der Internetseite www.wp.de/

Adventsraetselwittgenstein ein.

Wer sich in Wittgenstein ein bisschen auskennt, wird keine Probleme haben, am Ende die richtige Lösung auf ein Blatt Papier zu notieren. Bei unserem Adventsrätsel suchen wir einen Lösungsspruch aus 24 Buchstaben. Die ergeben sich jeweils aus den Namen von 24 verschiedenen Wittgensteiner Orten.

Einsendeschluss: 31. Dezember

Die Hinweise finden alle Teilnehmer auf Fotos, die ein Gebäude, einen markanten Platz oder ein Detail zeigen, das es nur in dem jeweiligen Ort gibt. Unter dem Bild erkennen Sie auch, den wievielten Buchstaben Sie aus dem Wort nehmen müssen und an welcher der 24 Stellen des Lösungsspruches dieser später eingesetzt wird. Wenn Sie am Ende unseres Rätsels alle 24 Einzelteile richtig zusammenfügen, können Sie diese auf einem Lösungscoupon oder einer Postkarte mit ihrer Adresse und Telefonnummer an die Redaktion senden.

Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2020. Im Anschluss daran kommen alle richtigen Einsendungen in einen großen Topf, aus dem dann die acht Gewinner gezogen werden.

Gewinner werden benachrichtigt

Weil es die aktuellen Corona-Maßnahmen nicht zulassen und wir auch für das kommende Jahr nicht absehen können, wie sich die Lage entwickelt, verzichten wir vorsichtshalber darauf, diese acht Gewinner für die ebenfalls traditionelle und spannende Finalziehung in die Hauptstelle der Sparkasse einzuladen. Wir werden die Gewinner benachrichtigen.

Umso wichtiger ist es, dass Sie Ihre Adresse und Telefonnummer angeben. Das Weihnachtsgeld könnte dann überwiesen und die WP-Überraschungspakete könnten mit der Post zugestellt werden.

Barrierefrei erreichbar: Redaktion in neuen Räumen

An dieser Stelle sei sicherheitshalber auch noch einmal erwähnt, dass die Lokalredaktion vor ein paar Wochen innerhalb Bad Berleburgs umgezogen ist. Sie finden uns jetzt im Gebäude der Sparkasse Wittgenstein, Poststraße 15. Unsere neuen Büroräume liegen zwar im dritten Obergeschoss, sind aber über einen Aufzug auch barrierefrei und einfach zu erreichen. Die weiße Eingangstür befindet sich links neben dem Eingang zum Foyer des Geldinstitutes – und dort ist auch ein weißer WP-Briefkasten für alle diejenigen Teilnehmer, die ihre richtigen Lösungen bei einem Einkauf in der Stadt schnell selbst noch einwerfen wollen.

Wir freuen uns über Ihre Post und wünschen gemeinsam mit dem Vorstand der Sparkasse Wittgenstein allen Teilnehmern viel Glück.