Warum die Realschule Berleburg einzigartig in der Region ist

Bad Berleburg. Lehrer und Schüler geben spannende Einblick am Tag der offenen Tür an der Realschule. Die Schule hat ein Alleinstellungsmerkmal in Südwestfalen.

Einmal in alle Unterrichtsinhalte hineinschnuppern – das konnten jetzt die Besucher an der Städtischen Realschule Bad Berleburg, die am Wochenende zu einem Tag der offenen Tür einlud. Hierzu waren auch diesmal alle Viertklässler aus dem Stadtgebiet Bad Berleburg mit ihren Eltern und alle weiteren Interessierten aus Wittgenstein eingeladen. So gab es in und an der Schule Einblicke in die verschiedensten Fächer, viele Mitmachaktionen sowie weitere Informationen rund um Schule und Schulalltag.