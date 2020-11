Wanderwege-Check in Erndtebrück: Rund um den Zinser Kopf

Es muss nicht immer ein Premiumwanderweg sein – Wittgenstein ist voll mit schönen Wanderwegen und jetzt im Lockdown ist außer Wandern in der Freizeit nicht viel mehr zu tun. Aus diesem Grund nimmt die Redaktion die Serie aus den Sommerferien in loser Reihenfolge wieder auf und testet auch kleinere, weniger stark frequentierte Wanderwege in Wittgenstein.

Diesmal geht es um den Wanderweg rund um den Zinser Kopf in Erndtebrück.

Das Streckenprofil

Der vom SGV erstellte Rundwanderweg misst zehn Kilometer – wer strammen Schrittes ohne Pausen geht, schafft den Weg in etwa zweieinhalb Stunden. Hauptsächlich wandert man dabei über Feld- und Waldwegen.

Wir sind im Erndtebrücker Industriegebiet gestartet – hinter der Metzgerei Müller geht ein schmaler Weg unter den Bahngleisen entlang und dann durch durch ein Feld. Ein paar hundert Meter geht es dann noch einmal die Straße entlang, hier hält auch ein Bus an der Haltestelle Erndtebrück – Elberndorf (auch

Wenn der Nebel im Tal liegt, wirkt die Landschaft ganz besonders atmosphärisch und romantisch. Foto: Lisa Klaus / WP

geeignet als Start- und Endpunkt der Wanderung für diejenigen, die ihr Auto stehen lassen wollen). Von dort aus führt der Weg nach rechts in ein Feld und dann geht es in den Wald. Hier ist der Weg teilweise asphaltiert, teilweise Waldweg, also jederzeit gut zu gehen. Auf dem gesamten Weg sind 233 Höhenmeter zu absolvieren, die Wegstrecke aufwärts beträgt insgesamt 3081 Meter, abwärts sind es insgesamt 2750 Meter – ansonsten geht es gerade hin.

Teilweise führt der Weg entlang des Elberndorfer Baches. bevor es hinauf auf den Zinser Kopf geht. Von dort aus hat man einen wunderschönen Ausblick auf die im Tal liegenden umgebenden Ortschaften. Zurück ins Industriegebiet ist es dann nicht mehr weit und der Weg führt entlang des Waldes und Kuhweiden.

Für das Streckenprofil vergeben wir insgesamt

Die Ausrüstung

Feste und wasserdichte Schuhe sind auf dem Weg besonders im Herbst auf jeden Fall vonnöten, denn teilweise geht es über schlammigen und nassen Waldboden. Da es teilweise durch den kühleren Wald geht ist auch eine entsprechende Jacke empfehlenswert. Da die Strecke nicht immer ausgeschildert ist und gerade hinter dem Industriegebiet und vor Waldweg nicht bzw nur wenig auffällig mit Wegweisern versehen ist, ist auf jeden Fall ein GPS-fähiges Handy zu empfehlen.

Wer eine Mahlzeit während der Wanderung einplant, muss zudem einen Rucksack mit Essen einplanen, denn es gibt auf dem Weg keine Einkehrmöglichkeiten. Jedoch kann der Weg aufgrund seiner Länge auch Problemlos ohne Zwischenmahlzeit absolviert werden.

Für die Ausrüstung vergeben wir daher insgesamt

Die Orientierung

Da der Wanderweg kein ausgezeichneter Premiumwanderweg ist, sollte man auch keine durchgängige und jederzeit eindeutige Beschilderung erwarten – ein Blick auf die Wanderkarte (bzw Kenntnis der Erndtebrücker Wanderwege, auf denen der Wanderweg entlang führt) und das Mitführen eines GPS-

Hier und da beobachten auch Kühe am Wegesrand den Wanderer – im Wittgensteiner Land gehört das dazu. Foto: Ramona Richter / WP

fähigen Smartphones ist auf jeden Fall zu empfehlen um sich nicht zu verlaufen. Der Weg rund um den Zinser Kopf führt teilweise über den Ederhöhenweg, den Zinser Rundwanderweg und den Christiane-Koch-Weg (X18), diese Wege sind auch gut ausgeschildert mit regelmäßigen Symbolen an Bäumen und Schildern.

Für die Orientierun g vergeben wir insgesamt

Einkehr/Rastplätze

Einkehrmöglichkeiten gibt es auf dem Wanderweg nicht. Hier und da sind Ruhebänke vorhanden, auf denen man kurz rasten oder die Landschaft genießen kann. Ausgefeilte Rastplätze mit Picknicktisch und Bänken gibt es nicht – doch wie bereits erwähnt: Es ist kein Premiumwanderweg und daher auch nicht als solcher zu bewerten. Für die Einkehrmöglichkeiten und Rastplätze vergeben wir daher insgesamt

Höhepunkte

Einer der Höhepunkte des Weges ist vor allem seine Abgeschiedenheit – besonders wenn man wir wir am frühen Morgen auf dem Weg wandern geht, hat man die Natur für sich. Und die präsentiert sich auf dem Rundwanderweg um den Zinser Kopf von ihrer besten Seite. Wer stimmungsvolles Herbstwetter mag, ist hier zudem an genau der richtigen Adresse, denn an einem frostigen Morgen sorgt der Nebel im Tal für eine ganz besondere Atmosphäre – der zweite Höhepunkt des Weges. Schön ist auch das Plätschern des Elberndorfer Baches, das den Wanderer auf einem Teilstück der Wanderung begleitet. Ein besonderes Highlight ist der Ausblick vom Zinser Kopf ins Tal. Für die Höhepunkte des Wanderwegs vergeben wir daher insgesamt

Fazit

Der Wanderweg rund um die Zinse ist ein schöner Weg, um die Erndtebrücker Natur in ihrer ganzen Schönheit zu erleben. Die Waldböden mit saftig grünem Moss überwachsen, die Stille im Wald sorgt für absolute Entspannung und die Strecke selbst ist leicht zu begehen, strengt also nicht zu sehr an. Von daher ist die Strecke für alle Wanderfreunde zu empfehlen, da sie aufgrund ihrer Länge und des Streckenprofils nicht anspruchsvoll ist, aber allein schon wegen ihrer Ausblicke absolut entlohnt. Sie ist auch gut für einen schönen Sonntagsspaziergang geeignet. Insgesamt vergeben wir