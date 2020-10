Vollsperrung der B 480 nach Berleburg: Das ist die Umleitung

Zwei Wochen eher als geplant endet das Pilotprojekt auf der B 480. Wie Straßen.NRW nun mitteilt, wird am Wochenende die abschließende Deckschicht gefertigt. Dafür aber muss die B480 von Freitagabend (18 Uhr) bis Sonntagabend (18 Uhr) voll gesperrt werden. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Längerer Weg nach Berleburg und Winterberg: Die Umleitung

Während die bisherigen Arbeiten des Projekts unter halbseitiger Verkehrsführung stattfinden konnten, müssen sich die Anlieger, Pendler und übrigen Autofahrer ab Freitagabend auf einen längeren Weg nach Winterberg oder eben nach Berleburg einstellen. Die Umleitung aus Winterberg kommend führt über Hallenberg, Wunderthausen und Diedenshausen nach Bad Berleburg. Anlieger aus Schüller können in Richtung Züschen abbiegen. „Viele werden vielleicht nun sagen: Dann stehe ich beim Nordknoten vor der nächsten Baustelle. Aber das ist der kürzeste Weg an diesem Wochenende“, sagt Sonja Koch von Straßen.NRW. Sie hat das Pilotprojekt betreut und ist froh, dass es früher als geplant fertig gestellt werden kann.

Eigentlich war eine gemeinsame Deckschicht mit dem Abschnitt am Nordknoten und der Odebornbrücke geplant. Die Bauarbeiten dort werden sich aber noch eine Weile hinziehen. „Wir wollten verhindern, dass wir zwei Winterbaustellen haben. So können wir zumindest eine Baumaßnahme bereits abschließen“, sagt Koch. Zudem gebe es für das Wochenende eine gute Wetterprognose. „Das ist für die Asphaltarbeiten natürlich ein Vorteil. Bei Regen könnten wir die Deckschicht nicht auftragen.“ Und auch bei den bisherigen Arbeiten spielte das Wetter den Mitarbeitern auf der B 480 in die Karten.

B 480 gesperrt: Ejot arbeitet weiter

Zwar wird die B 480 am kommenden Wochenende gesperrt, Ejot aber arbeitet dennoch weiter. „Die Mitarbeiter gelangen über den Gehweg zur Firma. Einen Lieferverkehr wird es nur eben nicht geben“, so Koch. Zuvor hatte Straßen.NRW Kontakt mit den ansässigen Firmen aufgenommen. „Die haben alle wirklich toll und verständnisvoll reagiert. Die meisten Geschäfte werden jedoch am Samstag geschlossen bleiben. Gerade zum Möbelgeschäft fährt man ja dann doch mit dem Auto.“

Das Projekt: Seltene Maschinen im Einsatz

In acht Abschnitten wurde die Fahrbahn in den vergangen Wochen unter halbseitiger Verkehrsführung erneuert. Dafür kamen unter anderem seltene Maschinen zum Einsatz – unter ihnen auch die Japanfräse, die es nur drei Mal in Europa gibt. Dabei stand die Sicherheit der Mitarbeiter an vorderster Stelle. Und wie geht es nun weiter? „Es gibt mehrere Regionen, wo dieses Projekt angewendet werden könnte, um schmale Straßen unter halbseitiger Verkehrsführung zu erneuern. Standard aber wird es nicht werden, dafür ist die Maßnahme zu teuer und zu aufwendig.“