Bad Berleburgs Ortsvorsteherin als Vize-Landrätin nominiert

Siegen-Wittgenstein. Die neue CDU-Kreistagsfraktion bestimmte Ursula Belz in geheimer Wahl einmütig für dieses Amt – als Nachfolgerin von Jutta Capito

Die neue CDU-Fraktion im Kreistag hat sich zu ihrer konstituierenden Sitzung und zur Wahl eines neuen Vorstands getroffen. Unter der Leitung des CDU-Kreisvorsitzenden Volkmar Klein zeugten die Personalentscheidungen am Ende von einer eindrucksvollen Geschlossenheit der Christdemokraten.

Fraktionschef Hermann-Josef Droege

In geheimer Wahl bestimmte die Fraktion einstimmig Hermann-Josef Droege (Wilnsdorf) zum neuen Vorsitzenden. Er hatte bereits seit elf Jahren das Amt eines ersten Stellvertreters bekleidet – in der letzten Wahlperiode an der Seite von Bernd Brandemann (Freudenberg), der jedoch nicht mehr für den Kreistag kandidiert hatte.

Auch die weiteren Vorstandsfunktionen wurden nahezu einstimmig vergeben. Neuer erster Stellvertreter des Vorsitzenden ist André Jung (Hilchenbach), die zweite Stellvertretung hat weiterhin Bernd Ferger (Siegen), inne. In eine Beisitzer-Position wurden Corie Hahn und Markus Böhmer (beide Netphen) sowie Thomas Helmkampf (Burbach) gewählt. Die Geschäftsführung verbleibt bei Gabriele Stinner (Siegen), das Amt des Schriftführers wurde Martin Achatzi (Bad Laasphe) übertragen, der außerdem die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützen wird.

Engagiert, konstruktiv, kritisch

Mit der gleichfalls in geheimer Wahl einstimmig erfolgten Nominierung von Ursula Belz (Bad Berleburg) als zukünftiger erster Stellvertreterin des Landrats verbinden die Christdemokraten nicht nur „ein starkes politisches Signal in Richtung Wittgenstein, sondern gleichzeitig hohe Anerkennung für den Wahlerfolg der CDU in Bad Berleburg und Ulla Belz persönlich“, so der neue Vorsitzende Droege. Belz dankte der Versammlung, besonders aber Jutta Capito (Neunkirchen), die eine überzeugende Arbeit als stellvertretende Landrätin gezeigt hatte.

Jutta Capito, die das Amt nach vielen Jahren mit vollem Einsatz nicht mehr ausüben wollte, dankte ihrerseits der Fraktion wie auch Ulla Belz und sagte der Wittgensteinerin ihre volle Unterstützung bei der Einarbeitung in die neuen Aufgaben zu. Vorsitzender Droege kündigte an, dass sich die neue Fraktion engagiert, konstruktiv und kritisch auf die Arbeit in der neuen Wahlperiode vorbereiten werde.