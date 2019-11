In Wittgenstein werden immer öfter Familienunternehmen verkauft oder schließen. Wie wichtig ist der Begriff Tradition in der Wirtschaft?

Immer öfter wechseln Familienunternehmen den Besitzer oder schließen, bricht die Tradition mit einer Generation von Kindern oder Enkeln ab, die den Betrieb nicht mehr weiterführen wollen.

Das Café Wahl, die Firma Stahlschmidt oder auch Beuter Kunststofftechnik sind mit diesem Problem nicht allein.





Es ist nur auf den ersten Blick tragisch, wenn von einer Familiendynastie nach Jahrzehnten nur der Name auf dem Klingelschild bleibt.





Die wichtige Frage ist, was ist die Alternative? Wie sehen die Bilanzen von Unternehmen aus, in denen Erben mehr dem Willen eines Patriarchen als ihrer Bestimmung folgen? Was bedeutet es für die Sicherheit der Arbeitsplätze, wenn die Geschäftsführung nur deshalb in den Händen einer Person liegt, weil sie Sohn oder Tochter der Gründer ist?





Es ist nicht verwerflich, wenn sich Nachkommen anders entscheiden, eigene Ziele verfolgen. Und oft ist ein Investor mit Fachwissen und Leidenschaft die bessere Lösung für eine Unternehmenstradition.