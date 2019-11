In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte die Schilder an der Mitfahrerbank beschädigt.

Wingeshausen. Der Dorfverein hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gestellt. Er ist wütend darüber, dass das Ehrenamt mit Füßen getreten wird.

Unbekannte beschädigen Mitfahrerbank in Wingeshausen

Der Dorfverein Aue-Wingeshausen erstattet Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Mitfahrerbank, die erst vor wenigen Wochen an der Haltestelle in Ortsmitte aufgestellt wurde, erheblich beschädigt. Die vier Metallschilder, mit denen potenzielle Mitfahrer ihr Fahrtziel anzeigen können, wurde verbogen und um die Gesamtkonstruktion gebogen. Die Konstruktion von Erfinder Dirk Weller kann so natürlich nicht mehr funktionieren.

Bereits in der Vergangenheit kam es zu Beschädigungen am Eigentum vom Dorfverein

Wer auf der Bank Platz nimmt, kann als Fahrtziele Aue, Erndtebrück, Bad Berleburg oder Schmallenberg angeben. „Es ist natürlich so, dass der materielle Sachschaden noch in einem überschaubaren Rahmen ist. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Vielmehr ärgert uns die Tatsache, dass das ehrenamtliche Engagement, mit dem der Dorfverein die beiden Ortschaften attraktiver macht, mit Füßen getreten wird“, sagt Helmut Keßler, Vorsitzender des Dorfvereins.

Es sei bereits in der Vergangenheit in Aue zu einer Beschädigung von Eigentum des Dorfvereins gekommen – das sei ebenso ärgerlich gewesen, seinerzeit habe der Vorstand aber gehofft, dass es sich um einen Einzelfall handele. Helmut Keßler: „Aber jetzt ist das Maß eben voll, wir werden uns das nicht bieten lassen.“

Wer sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bad Berleburg, Tel. 02751/90 90, in Verbindung zu setzen.