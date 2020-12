Senioren im Advent Überraschung in Rinthe: Plätzchen und Gedichte an der Haustür

Die Landfrauen backten Plätzchen, die Kinder lernten Gedichte und es wurden Tüten mit Selbstgebackenem sowie einer kleinen Überraschung gepackt.

Rinthe. Wegen der Corona-Pandemie muss unter anderem der Adventsnachmittag für die Senioren in Rinthe ausfallen. In den vergangenen Jahren wurden die älteren Menschen des Dorfes in der Adventszeit vom Ortsvorsteher in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und der Kirchengemeinde eingeladen, um gemeinsam von den kleinen und großen Kindern Gedichte und Geschichten zu hören, zu singen und sich gesellig bei Kaffee und Kuchen miteinander auszutauschen. Die Pandemie macht dies dieses Jahr unmöglich.

Kinder und Ortsvorsteher gemeinsam unterwegs

Deshalb hatten sich der Ortsvorsteher, die Rinther Landfrauen und die Mütter der Kinder etwas anderes ausgedacht: Mit Präsenten sollten die älteren Bewohner im Ort überrascht werden. Die ortsansässigen Landfrauen backten Plätzchen, die Kinder lernten Gedichte und es wurden Tüten mit Selbstgebackenem sowie einer kleinen Überraschung gepackt. Dann machten sich die Kinder mit dem Ortsvorsteher auf den Weg von Haus zu Haus, um die Gedichte aufzusagen.

Diese Überraschung war gelungen. An jeder Haustür strahlten den Ortsvorsteher und den Kindern glückliche Augen an – und sie bekamen ein herzliches Dankeschön zu hören.