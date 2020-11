Trübes Oktoberwetter in Wittgenstein brachte wenig Sonne

So wir hier beim Blick von der Sassenhäuser Höhe in Richtung Schloss Wittgenstein war es an vielen Tagen im Oktober eher trüb.

Wittgenstein. In so manchem Jahr macht der Oktober das Wetter seines Vorgängermonats einfach nach – in diesem Jahr war das aber so gar nicht der Fall. Nach einem sehr trockenen und sonnigen September brachte der zweite Herbstmonat dem Wittgensteiner Land kaum Sonnenschein und häufig leicht übernormale Regenmengen. Einzig die Temperaturen hielten sich verbreitet im Bereich des langjährigen Durchschnitts auf. Dies ergaben die Messungen und Beobachtungen des Wetterportals Wittgenstein.

Milde Temperaturen

Der Oktober erreichte auf dem Kahlen Asten so eine mittlere Temperatur von genau 6,3°C, was exakt dem langjährigen Mittel der auslaufenden Vergleichsperiode 1961 bis 1990 entspricht. In den Wittgensteiner Tälern war der zweite Herbstmonat meist etwas milder als normal, was vor allem an den fehlenden sternenklaren Nächten lag. So kam Aue-Wingeshausen auf eine mittlere Temperatur von 8,9°C, in Birkelbach waren es 8,8°C und in Benfe 8,1°C. Bemerkenswert war bei den Temperaturen, dass dieser Monate ohne größere Schwankungen aus kam. So lag der Unterschied zwischen Höchst- und Tiefsttemperatur an der Wetterstation in Medebach nur bei 19,8°C (Höchstwert: 18,2°C, Tiefstwert: -1,6°C).

Im Vorjahr gab es noch einige warme Tage mit einem Maximum von 21,1°C, aber auch knackigen Frost mit bis zu -7,8°C und damit einen Unterschied von 28,9°C. Ursache hierfür waren in diesem Jahr die vorherrschenden West- bis Südwestwinde, welche meist feuchte und gemäßigte Luftmassen ins Wittgensteiner Land führten. Die wärmsten Tage reihten sich rund um den Tag der Deutschen Einheit und den letzten Monatstag. Bad Laasphe kam daher als einzige Wittgensteiner Station noch einmal in den Genuss von mehr als 20°C, genau waren es sogar 20,2°C. An der Skihütte Pastorenwiese in knapp 700 m Höhe reichte es dagegen maximal für 16,1°C.

Am kühlsten waren in diesem Monat die Tage rund um die Monatsmitte. Allerdings gab es nur vereinzelt an einigen exponierten Stellen mal leichten Luftfrost, am kältesten wurde es wieder einmal im Bereich des oberen Benfetals mit genau -3,1°C. Im Vergleich zum September gab es aber eher wenige Bodenfrosttage. Trotzdem wurde der Monat durch zahlreiche kühle Tage geprägt, entlang des Rothaarkamms erreichten nur rund zehn Tage einen Höchstwert von mehr als 10°C Nachdem man in den vergangenen Monaten fast durchweg zum Thema Trockenheit berichten musste, so erfreute dieser Oktober alle, die sich um unsere Natur sorgen. So kam Erndtebrück auf 150 Liter pro Quadratmeter und erreichte so etwa 30 Liter mehr als im langjährigen Mittel. Birkelbach kam auf 130 Liter, in Wingeshausen waren es knapp 115 Liter.

Wenig Sonnenstunden

Je weiter östlicher desto trockener wurde es. Dotzlar kam noch auf 102 Liter, an der Skihütte Pastorenwiese waren es 90 Liter. Trotz der zahlreichen Tiefdruckgebiete, ein richtiger Herbststurm war nicht dabei. Dafür sprechen auch die gerade mal 50-60 km/h, welche unsere Wetterstationen als höchste Windgeschwindigkeit des Monats erreichten. Trotzdem wehten die Drachen an vielen Tagen zumindest in einer frischen Brise über Wittgenstein hinweg, mit 7,6 km/h an der Wetterstation Benfe war es im Mittel der windigste Monat seit März dieses Jahres. Der stürmische Februar kam im Vergleich dazu aber auf noch deutlich höhere 12,1 km/h Das traurigste Kapitel kommt diesmal zum Schluss.

Der Oktober erreichte am Kahlen Asten lediglich 24,5 Sonnenstunden, und dies nachdem der September noch mit rund 200 Stunden glänzte. Ähnlich trüb waren in den vergangenen 65 Jahren lediglich der extrem kalte und niederschlagsreiche Oktober 1974 mit 21 Stunden und der ebenfalls sehr nasse Oktober 1998 mit 25 Stunden.