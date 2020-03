Traktor-Brand auf B 480 zwischen Raumland und Weidenhausen

Hemschlar. „Lkw-Brand im Freien“ – so lautete am Dienstagnachmittag der Alarm für die Bad Berleburger Feuerwehr. Einsatzort: die Bundesstraße B 480 zwischen Raumland und Weidenhausen, nahe Hemschlar. Nach Angaben der Feuerwehr hatte der Fahrer unterwegs eine „Hitze-Entwicklung“ an seinem Traktor bemerkt, angehalten und erste Löschversuche gestartet.

Verkehr läuft vorübergehend einspurig

Diese seien dann auch erfolgreich gewesen, so dass für die Feuerwehr „nicht mehr viel Arbeit“ geblieben sei. Im Einsatz waren 40 Kräfte der Feuerwehren aus Raumland, Hemschlar, Berghausen und Bad Berleburg. Der Verkehr auf der B 480 wurde einspurig am Einsatzort vorbeigeführt.