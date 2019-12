Traditionelles Turmblasen auf Bad Laasphes Wilhelmsplatz

Seit über 30 Jahren steht das Turmblasen an Heiligabend als einer der Höhepunkte im Jahresprogramm des Posaunenchors der evangelischen Kirchengemeinde. Bis 2003 spielte man im Haus des Gastes vom Balkon aus, nach dem Anbau einer überdachten Bühne erklingen die Choräle nun fast ebenerdig zum Wilhelmsplatz. Die Bezeichnung „Turmblasen“ wurde jedoch beibehalten.

Turm-Musik geht zu Herzen

Mit den Melodien von Advents- und Weihnachtsliedern, die in vergangenen Jahrhunderten in der Morgenfrühe von hohen Türmen in die Gassen und Straßen vieler Städte hinein klangen, bliesen die Wächter den Advent mit seiner ganzen Erwartung und seinem seligen Geheimnis allen Menschen, den Großen wie den Kleinen, regelrecht in die Herzen hinein.

In der Lahnstadt wurde schon wenige Jahre nach Gründung des Posaunenchors der damalige Chorleiter Siegmar Paschkewitz von Kurdirektor Dieter Lütke angesprochen, ob der Chor nicht am Nachmittag des Heiligen Abends zur Einstimmung auf das anstehende Fest einige Weihnachtslieder vom Balkon des Hauses des Gastes erklingen lassen könnte. Die Chormitglieder zeigten sich von der Idee begeistert und waren sofort einverstanden. Das war die Geburtsstunde des Bad Laaspher Turmblasens.

Vermutlich aus dem im 15. Jahrhundert üblichen Stundenblasen entstanden

Die Turm-Musik, für die selbst so namhafte Komponisten wie Ludwig van Beethoven und Paul Hindemith entsprechende Stücke schrieben, ist als typisch städtischer Brauch vermutlich seit dem 15. Jahrhundert aus

dem damals üblichen Stundenblasen entstanden. Als „Dienstleistung“ der Turm- und Nachtwächter angesehen, gilt sie heute in erster Linie als Betätigungsfeld von Posaunenchören und anderen Blechbläsern.

Seit dem Jahr 1997 steht der Chor unter dem Dirigat von Rüdiger Weyer. Wer sich angesichts der ansonsten oft hemmungslosen Vermarktung weihnachtlicher Gefühle die Möglichkeit erschließen möchte, mit festlicher Musik auf das Geschehen von Bethlehem eingestimmt zu werden, ist bei der Veranstaltung auf dem Wilhelmsplatz gut aufgehoben.

Über 200 Zuhörer dabei

Dass dieses kleine Konzert unter dem Motto „Einstimmen auf Weihnachten“ von immer mehr Menschen in der Lahnstadt als Gemeinschaftserlebnis angesehen wird, zeigten an Heiligabend die über 200 Zuhörer auf dem Wilhelmsplatz.

Zu hören waren neben „Freut euch, ihr lieben Christen“, „Gottes Sohn ist kommen“, „Herbei, o ihr Gläubigen“ und „Kommt und lasst uns Christum ehren“ auch „Ihr Kinderlein kommet“, „Fröhliche Weihnacht überall“, „Der Christbaum ist der schönste Baum“ und „O Tannenbaum“.

Danach ging es für den Posaunenchor weiter in die Stadtkirche, wo das Ensemble den Gottesdienst musikalisch bereicherte.