Thrombose durch die Pille: Katrin Krämer kämpft weiter

Da ist er wieder – dieser Druck im Kopf. Liegt es vielleicht am Wetter? Sind es harmlose Kopfschmerzen? Oder ist es vielleicht doch etwas Ernstes? Für Katrin Krämer aus Raumland ist das nicht immer eindeutig. „Manchmal wache ich auf und habe da diesen Druck im Kopf. Dann denke ich mir: Schlaf einfach weiter.“ Gleichzeitig aber ist da dieses unwohle Gefühl. „Ich habe manchmal Todesangst.“ Seit 2017 leidet die 33-Jährige an den Folgen der Pille. Diagnose: Sinusvenenthrombose im Gehirn. Heißt konkret: Die Pille hat die junge Frau fast erblinden lassen. Seitdem hat sie viel durchgemacht. Sie hat gekämpft – mit Höhen und Tiefen. Nun aber gibt es einen kleinen Lichtblick für Krämer. Ihr Antrag auf Erwerbsminderungsrente wurde endlich bewilligt.

Die Zusage

Lange musste die 33-Jährige sich mit bürokratischen Dingen herumschlagen. „Es ist sehr schwer, wenn man sich plötzlich um so viele Dinge gleichzeitig kümmern muss“, so die Raumländerin. Letzte Woche – am 28. September – kam die frohe Botschaft. „Ich sah nur den Umschlag und dachte sofort: Oh nein, soll ich ihn wirklich aufmachen? Ich hatte Angst, dass man ihn ablehnt.“ Das aber war nicht der Fall. Stattdessen fiel von der jungen Frau eine große Last. Sorgenfrei aber ist sie dennoch nicht. Der Grund: Zwar bekommt sie ab November die Erwerbsminderungsrente ausgezahlt – jedoch erst am Ende des Monats. Auch wenn sie die Miete zahlen kann – einen Monat lang bekommt sie kein Geld. Das beschäftigt sie in Zeiten des Umzugs sehr.

In Dotzlar hat Katrin Krämer die Chance, einen eigenen Hund zu halten und der tut der 33-Jährigen gerade für ihre Gesundheit gut. „Ich habe während meiner letzten Reha eine Hundetherapie gemacht. Mein Traum ist es, selbst einen Hund zu halten. Ich merke, dass sie mir gut tun.“ Dass die Rente erst am Ende des Monats gezahlt wird, setzt der jungen Frau zu – unter anderem auch, weil ihr für die neue Wohnung noch einige Möbel fehlen. „Ich habe keine Möglichkeit, mir genügend Geld an die Seite zu legen.“ Daher hofft sie auf Unterstützung – aufgeben gibt es für sie nicht. „Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren“, lautet ihr Lebensmotto.

Die Hoffnung

Kämpfen – für mehr Freude in ihrem Leben und ihren Job, den sie vor ihrer Krankheit ausübte. „Ich habe als Altenpflegerin gearbeitet. Dort bin ich angekommen.“ Ihr Traum: Irgendwann wieder in ihrem Beruf arbeiten zu können. Sobald es ihr gesundheitlich und im Rahmen der Erwerbsminderungsrente möglich ist, möchte die 33-Jährige zunächst einmal ehrenamtlich tätig sein. – am liebsten im sozialen Bereich. „Ich möchte stundenweise meine Belastbarkeit zurückgewinnen“, sagt sie. Einen geregelten Alltag – für die 33-Jährige mittlerweile nicht immer möglich. Gerade in der Coronazeit musste sie sich erneut umgewöhnen. „Es war schwer für mich. Meine Therapie konnte ich nur noch per Laptop wahrnehmen. Das kann das Persönliche natürlich nicht ersetzen und auch die Leere in der Stadt war sehr ungewohnt für mich. Oft bin ich zum Zeitvertreib in ein Café gegangen oder spazierte durch die Geschäfte. Das war nicht mehr möglich.“ Eine sehr emotionale Zeit für die Raumländerin.

Doch wie hat sich ihr gesundheitlicher Zustand seit der Absetzung der Pille im Jahr 2017 verändert? „Es variiert. Es gibt Tage, an denen geht es mir besser und dann sind da wieder diese Rückschläge. Es gibt oft Tage, an denen es mir nicht gut geht. An denen ich emotional sehr dünnhäutig bin und ich wütend bin und mich frage: Warum hat es mich getroffen?“ Am Freitag muss sie erneut ins Krankenhaus nach Marburg. Dann wird der zuständige Arzt mit einer speziellen Nadel im Bereich der Lendenwirbel Gehirnwasser auf dem Knochenmark ziehen – per Punktion – eine schmerzhafte Angelegenheit für Krämer.

Dennoch gibt die 33-Jährige nicht auf – für ihren Traum vom Job, vom eigenen Hund, von der neuen Wohnung und für die Hoffnung, dass die Krankheit eines Tages wieder weg ist.

-> -> -> -> Auf Unterstützung angewiesen <- <- <- <-

Seit 2017 kämpft die 33-Jährige gegen ihre Krankheit an. Für Krämer eine schwere und besorgniserregende Zeit. Denn: Der erhöhte Druck kann Auswirkungen wie Koma oder den Tod haben, wenn zu lange gewartete wird.

Für ihren Umzug in die neue Wohnung ist Katrin Krämer auf finanzielle Unterstützung oder auch Sachspenden angewiesen. Helfer können sich per Mail mit ihr in Kontakt setzen unter kraemerkatrin@gmx.net.