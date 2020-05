Tafel Bad Berleburg-Erndtebrück nimmt den wieder Betrieb auf

Erndtebrück. Ab Freitag können Kunden an Ausgabestellen in Bad Berleburg und Erndtebrück wieder Lebensmittel abholen. Die Aktion der Familie Schorge endet.

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit findet ihren Abschluss und ein erster Schritt in Richtung Normalität kann gemacht werden: Am Freitag wird die Tafel Bad Berleburg-Erndtebrück wieder ihren Betrieb aufnehmen – damit endet die Aktion der Familie Schorge, die in den vergangenen Wochen Tüten mit Lebensmitteln für die Kunden der Tafel packte, um den Zeitraum der Corona-bedingten Schließung zu überbrücken.

Insgesamt 1200 Tüten voller essenzieller Nahrungsmittel, Haushaltsbedarf und hin und wieder auch einem kleinen Extra wurden in den vergangenen sieben Wochen in der Erndtebrücker Edermühle für die Kunden der Tafel gepackt (wir berichteten). Der Wert der Waren, die beim Fachhandel 3F in Bad Berleburg besorgt wurden? „Das habe ich vergessen“, sagt Schorge lachend. Seine gesamte Familie hatte er dafür eingespannt, sodass Hilfe von außerhalb nicht nötig war.

Mit Tränen in den Augen empfangen

„Wir haben viel positive Resonanz auf die Aktion erfahren, Menschen haben ihre Unterstützung angeboten“, blickt Schorge zurück. Besonders erfreulich sei jedoch die Resonanz gewesen, die die Fahrer von ihren Touren mitbrachten, auf denen sie die Tüten an die insgesamt 156 Kunden verteilten: „Die Sache ist toll bei den Kunden angekommen. Für viele war es das Highlight der Woche und sie haben bereits sehnsüchtig auf die Fahrer gewartet. Hier und da wurden sie auch mit einer Träne im Auge empfangen“, erzählt Schorge.

Rückkehr zur Normalität

„Wir haben aus dieser Aktion auch etwas für uns gelernt“, sagt Thomas Dörr, Vorstandsvorsitzender der Tafel Bad Berleburg-Erndtebrück, der sich sehr dankbar zeigte für die Überbrückung durch Familie Schorge. „Wir werden jetzt auch Papiertüten für die Ausgabe verwenden, denn die Kisten müssten jedesmal neu desinfiziert werden.“

Die Rückkehr zur Normalität bedeute für die Kunden der Tafel auch eine gewisse „Entwöhnung“, so Dörr – zum einen werden die Mitarbeiter der Tafel jetzt wieder auf gespendete Lebensmittel zurückgreifen, denn etwas dazu zu kaufen entspricht nicht dem Prinzip der Tafel. So gut sortierte Tüten wie in den vergangenen Wochen werden in der Form daher nicht möglich sein. Zum anderen können die Waren nicht mehr bis nach Hause geliefert werden: Die Fahrer, koordiniert von Wilfried Born, werden nun wieder damit beschäftigt sein, die übriggebliebenen Lebensmittel bei den Geschäften einzusammeln. Für eine Lieferung bleibt dann keine Zeit mehr, denn die bedurfte großen Aufwands: „Wir haben Bad Berleburg und Erndtebrück in mehrere kleine Gebiete aufgeteilt, in denen die insgesamt zwölf Fahrer die Tüten ausgeliefert haben. Die Tüten wurden immer zur selben Uhrzeit an die Kunden ausgeliefert, das war uns wichtig“, berichtet Born.

Der Ablauf: Ein Fahrer klingelte an der Tür des Kunden und gab sich als Lieferant der Tafel zu erkennen – die Tüte wurde dann kontaktlos übergeben. Am Freitag soll der Regel-Betrieb der Tafel an den Ausgabestellen also wieder starten – dann werden die Kunden die Tüten dort in die Hand bekommen, so Christiane Bernshausen-Dellori, zweite Vorsitzende der Tafel. Alles soll dann möglichst schnell über die Bühne gehen.