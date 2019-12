Leuchtende Kinderaugen, strahlende Kerzen, liebevolle Dekorationen sowie über und über geschmückte Weihnachtsbäume. Am Samstag und Sonntag startete Wittgenstein mit den ersten Weihnachtsmärkten in die Adventszeit.

Bad Laasphe

Die Mädchen Ida, Janne und Louisa nehmen Weihnachtsgeschenke entgegen. Die drei fünfjährigen Mädchen gehören zum "Engelteam" des Bad Laaspher Weihnachtsmarktes, dass Geschenke für bedürftige Kinder sammelt. Foto: Lars-Peter Dickel

In Bad Laasphe hat Engel Linn am Samstag und Sonntag viel zu tun. Die 17-Jährige nimmt zusammen mit ihren Hilfsengeln, den fünfjährigen Ida, Janne und Louisa sowie den 13-jährigen Henrike, Neleen und Marlene die Wunschzettel der Kinder entgegen und unterstützen den Weihnachtsmann. Das kleine Zelt am Altstadtbrunnen füllt sich außerdem mit Geschenken. Die sind für die Aktion „Freude schenken“ gedacht und gehen an bedürftige Kinder, die von der Tafel in Bad Laasphe und Biedenkopf beschenkt werden. Wer auf der Suche nach Weihnachtspräsenten ist, wird an den vielen Ständen der kunsthandwerklichen Weihnachtsausstellung im Haus des Gastes oder in den geöffneten Geschäften fündig. Abgerundet wird der Bummel bei Punsch oder Gulaschsuppe, Waffeln und Kaffee. Mehr als zufrieden sind die Gesichter von Cornelia und Eckhard Lenk am Sonntag: „Schön, es ist immer viel los“, sagt Ekkehard Lenk von der Bürgeraktionsgemeinschaft Schöne Altstadt, die den Markt mitorganisiert. Schöne findet er vor allem wie sich die jungen Engel engagieren: „Die sind alle mit Herzblut dabei.“

Diedenshausen

Nikolaus und Knecht Rupprecht sind auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs. Foto: Bastian Grebe

In Diedenshausen vermitteln die Fachwerkhäuser eine besondere Atmosphäre. Bereits zum 27. Mal öffnen die Scheunen und Höfe ihre Tore für Groß und Klein. Bei gemütlicher Beleuchtung drängen sich die Besucher schon am frühen Samstagnachmittag durch das Dorf. Und die Diedenshäuser haben sich wieder viel Altbewährtes, aber auch Neues einfallen lassen, um den Weihnachtsmarkt zu etwas ganz Besonderem zu machen. Überall riecht es nach Glühwein und Wittgensteiner Spezialitäten. Der Posaunenchor, sowie die Musikschule Bad Berleburg sorgen für eine perfekte weihnachtliche Stimmung. In der Kirche findet eine Andacht mit Orgelspiel statt. Ebenfalls dort staunen die Kinder über das Kasperletheater. Auch der restliche Markt hat allerhand für Familien zu bieten. Die Kinder freuen sich über Frau Holle, die zweimal ihre Bettdecken schüttelt. Die Hexe erzählt spannende Geschichte im Lebkuchenhaus. Der Nikolaus verteilte die begehrten Stutenmänner und beim Ponyreiten quer durchs Dorf haben die Kinder viel Spaß. Auch für die Erwachsenen gibt es viel zu sehen. Die Scheunen sind reichlich gefüllt mit selbst gemachten Gestecken, Seifen, gestrickten Socken, Schnäpsen und vielem mehr. Hier gibt es eine riesige Auswahl an Geschenkideen aus Holz und Naturmaterialien. Wer nach all diesen Eindrücken Hunger und Durst bekommt, kann sich an den vielen Ständen, wie zum Beispiel Schwans Plätzchenbude oder den Spezialitäten der heimischen Metzgerei Bätzel, stärken. Das der Diedenshäuser Weihnachtsmarkt etwas ganz Besonderes ist, merkt der Besucher spätestens beim Blick in die Gesichter der Menschen in den Scheunen und hinter den Ständen. Mit Herzblut ist hier jeder dabei und das ganze Dorf und alle Vereine arbeiten Hand in Hand.

Birkelbach

Der MGV Birkefehl mit den Liedervorträgen Weihnacht: Markt und Straßen stehn verlassen"; "Menschen bewart euch den Frieden"und "Schlaf wohl du Himmelsknabe du" Foto: Hans Peter Kehrle

Der inzwischen siebte Birkelbacher Adventmarkt startet mit einer Andacht in der Kirche gefolgt vom Weihnachtsbaumschmücken mit Selbstgebasteltem am Markt. Der Begriff „selbstgemacht“ beschreibt auch das Erfolgsgeheimnis des Adventmarkts in Birkelbach. Ob Kunsthandwerk, gebackene Birkelbacher Rose, holländische Olibollen, Reibekuchen oder Räucherfisch. Alles stammt aus eigener Produktion - aus dem Dorf, für das Dorf und seine Besucher. Für die Kinder gibt es kostenloses Stockbrot. Für die Erwachsenen ist anschließend Party im Spritzenhaus. Hier wird bis in die Nacht gefeiert. Die Grundlage dafür gab’s vorher noch am Burgerstand bei den Birkelbacher Bärenbeißern, natürlich auch selbst gemacht.

Fischelbach & Volkholz

Heimelige Atmosphäre herrscht auch beim Weihnachtsmärktchen in Volkholz, das der gemischte Chor vor einigen Jahren unter dem Motto „Klein aber fein“ ins Leben gerufen hatte und das inzwischen gewachsen aber nach wie vor sehr stimmungsvoll ist. Auch in Fischelbach kommen die Gäste auf ihre Kosten. Hier sorgt der Met für Wärme und besinnliche Stunden.