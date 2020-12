Steckbrief: Michael Ermert

Der 37-jährige Michael Ermert kommt im Bad Berleburger Krankenhaus zur Welt und wächst in Banfe auf. An der damaligen Bad Laaspher Hauptschule erwirbt er die Mittlere Reife und macht anschließend eine Ausbildung zum Groß- und Einzelhandelskaufmann. Es folgen als Abschlüsse der Handelsfachwirt IHK und der Betriebswirt an der Akademie Deutscher Genossenschaften (ADG).

Bereits 2010 übernimmt Ermert mit 28 Jahren früh Führungsverantwortung in der Westmarkt Raiffeisen-Warengenossenschaft e.G. Bad Laasphe, deren Geschäftsführer er heute ist.

Michael Ermert ist verheiratet und hat zwei Töchter (6 und 8 Jahre). Er engagiert sich bereits seit 2014 für die FDP in der Bad Laaspher Ratsarbeit und jetzt eben auch als Ortsvorsteher seines Heimatortes.