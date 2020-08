Steckbrief: Angela Esch-Schomann

Angela Esch-Schomann (39) ist in ihrem Leben „sehr oft umgezogen. Aber meine prägende Zeit war in Mayen, in der Eifel“. Momentan lebt sie am Rosterberg in Siegen.

Die 39-Jährige blickt auf eine umfassende Bildung zurück. „Ich habe das komplette deutsche Schulsystem ausgereizt: Hauptschule, Realschule, Berufsausbildung zur Steuerfachangestellten, dann auf dem zweiten Bildungsweg in Koblenz zum Abitur, dann Studium auf Lehramt Philosophie und Germanistik für Realschule. Und jetzt bin ich Lehrerin in einer Grundschule, zur Vertretung. Die Umschulung läuft. Und vielleicht bin ich bald Direktorin?“

Esch-Schomann ist Mutter einer dreijährigen Tochter und Besitzerin zweier Katzen.

Ihre Hobbys: „Als Lehrerin laminiere ich gerne, spiele aber auch gerne Klavier. Und politische Arbeit ist mein Hobby. Bei der Partei „Die Partei“ ist die 39-Jährige seit 2017. Und sie ist Fan von Martin Sonneborn – wer hätte das gedacht?