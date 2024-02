Staatsschutz ermittelt: Volksverhetzung für Social Media

Lahn-Dill-Kreis/Wittgenstein Gegen zwei 16-jährige Schüler ermittelt jetzt der Staatsschutz, nachdem sie für eine „Challenge“ fremdenfeindliche Parolen gerufen hatten.

Eine Social-Media-Challenge führte jetzt im an Wittgenstein angrenzenden Lahn-Dill-Kreis zu einem Einsatz des Staatsschutzes. Nachdem zwei Jugendliche in einer Schule im Lahn-Dill-Kreis laut hessischem Landeskriminalamt fremdenfeindliche Parolen gerufen hatten, hat der Staatsschutz die Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung gegen zwei 16-Jährige aufgenommen.

Den ersten Ermittlungen zufolge rief laut Pressemitteilung in der vergangenen Woche ein Zehntklässler aus einem Unterrichtsraum in das Treppenhaus der Schule fremdenfeindliche Parolen. Zudem soll ein weiterer Schüler vor seinen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden sowie einem Lehrer während des Musikunterrichtes eine fremdenfeindliche Parole angestimmt haben. Die Lehrer sprachen in den jeweiligen Situationen unverzüglich die 16-Jährigen auf ihr inakzeptables und strafbares Handeln an.

Fremdenfeindliche Parolen sind kein Kavaliersdelikt

Das Verhalten der Jugendlichen stehe offensichtlich im Zusammenhang mit einem aktuellen Trend in den sozialen Medien. Im Rahmen einer sogenannten „Challenge“, die derzeit auf verschiedenen Social-Media-Plattformen stattfindet, werden Videos veröffentlicht, bei denen Menschen zu einem bekannten Popsong fremdenfeindliche Parolen rufen. „Was die Jugendlichen anscheinend als harmlosen Spaß abstempeln, ist kein Kavaliersdelikt, sondern kann den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllen und polizeiliche sowie staatsanwaltschaftliche Ermittlungen zur Folge haben“, macht das hessische LKA deutlich.

Nicht selten würden im Rahmen der Ermittlungen die Handys der Täter sichergestellt. „Gerade rechtsextremistische Gruppierungen nutzen die sozialen Medien, um ihre rassistischen oder fremdenfeindlichen Ideologien mit hoher Reichweite unter jungen Menschen zu verbreiten. Hierbei nutzen sie gezielt Trends, die gerade bei Kindern oder Jugendlichen ,in‘ sind“, geht es aus der Pressemitteilung hervor. In der heutigen digitalen Ära ist der Zugang zum Internet über Handys allgegenwärtig. Losgelöst von den zweifellos vorhandenen Vorteilen, birgt dies auch Gefahren für unsere Kinder und Jugendlichen. Das internetfähige Mobiltelefon öffnet jungen Menschen die Tür zu Gewalt und menschenverachtenden Inhalten, bis hin zur Pornografie.

Erziehungsberechtigte sollten Handy-Nutzung im Blick haben

„Eltern und Erziehungsberechtigte sollten die Handy-Nutzung im Blick haben und klare Regeln festlegen. Zudem gilt es, die Kinder und Jugendlichen dabei zu unterstützen, ihre Medienkompetenz zu entwickeln. Insbesondere brauchen sie Unterstützung bei der Bewertung kritischer oder extremistischer Ideologien“, so das hessische LKA.

Aktuelle Informationen, Tipps und Tricks sowie Unterrichtsmaterialien zu digitalen Themen können Eltern und Erziehungsberechtigte auf der Homepage der EU-Initiative „klicksafe.de“ finden. Diese hat zum Ziel, die Online-Kompetenz der Menschen zu fördern und sie mit vielfältigen Angeboten beim kompetenten und kritischen Umgang mit dem Internet zu unterstützen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wittgenstein