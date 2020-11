Sperrung: Erndtebrücker Bahnhofstraße wird saniert

Die Bahnhofsstraße in Erndtebrück.

Erndtebrück. Vom 14. bis 16. November müssen sich Autofahrer in Erndtebrück auf eine Vollsperrung der Bahnhofsstraße einstellen.

Durch eine Zuwendung des Sonderprogramms Erhaltungsinvestitionen 2020/2021 des Landes NRW wird im Bereich Bahnhofstraße/Mühlenweg die Asphaltdecke der Erndtebrücker Gemeindestraße erneuert. Im Verlauf der Bauarbeiten wird es von Samstagabend, den 14. November bis Montagmorgen, den 16. November zur Vollsperrung zwischen ESTA-Rohr GmbH und dem Erndtebrücker Bahnhofsparkplatz kommen.

Die Bahnhofstraße ist sowohl für viele Arbeitnehmer und Unternehmen, als auch für viele Händler und Kunden im Mühlenweg eine wichtige Verbindungsstrecke. Erndtebrück als Einpendler-Gemeinde weist in diesem Bereich viel Verkehrsfluss auf. Daher hatte sich die Gemeindeverwaltung Erndtebrück zuletzt stark um diese Förderung bemüht.

Land bezuschusst mit 85 Prozent

Vor 15 Jahren wurde die Bahnhofstraße inklusive neuem ZOB ausgebaut und weist mittlerweile Verschleiß auf. Bei der Deckenerneuerung handelt es sich um eine reine Unterhaltungsmaßnahme, die durch die Förderung vom Land NRW mit 85 Prozent bezuschusst wird.

Seit Beginn der Woche laufen auf der Bahnhofstraße bereits erste Vorarbeiten. Zeitnah beginnen hier die Fräsarbeiten, bei denen auf einer Länge von ca. 200 Metern und 4 Zentimetern der oberen Verschleißschicht abgefräst werden.

Kurze Behinderungen

Diese Arbeiten können bei einseitiger Sperrung verrichtet werden, sodass Besucher der Läden im Bereich Mühlenweg lediglich etwas mehr Zeit zum Verlassen des Geländes einplanen müssen. Da es zu kurzen Behinderungen im Straßenverkehr kommen kann, bittet die Gemeindeverwaltung Bürgerinnen und Bürger um Verständnis.

Samstagabend, den 14. November hingegen wird die Straße dann ab ca. 18 Uhr komplett gesperrt werden. Hier wird am Abend zunächst eine Bitumenlösung für den Schichtenverbund angespritzt, weshalb die Straße ab diesem Zeitpunkt nicht mehr befahren werden darf. Anschließend erfolgt am Sonntag die Asphaltierung, auf der gesamten Straßenbreite und ohne Mittelnaht. Eine Vollsperrung ist deshalb am Samstag und Sonntag unumgänglich.

So wenig Beeinträchtigungen wie möglich

Zeitlich wurde die Deckenerneuerung so koordiniert, dass für die Bewohner, Unternehmen und Händler durch die Baumaßnahme so wenig Beeinträchtigung wie möglich entsteht. Während der Asphaltierungsarbeiten am Sonntag wird eine Umleitung eingerichtet.

Hierfür wird die Einbahnstraßenregelung im Mühlenweg kurzfristig aufgehoben und durch Beschilderung in diesem Zeitraum gekennzeichnet sein. Am Montagmorgen ab 6 Uhr soll die Straße wieder wie gewohnt befahrbar sein, auf einem neu asphaltieren Straßenbelag.