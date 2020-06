Tierschutz Spende aus Bad Laasphe: 500 Euro für Straßenhunde in Not

Bad Laasphe. Schüler der Realschule Schloss Wittgenstein in Bad Laasphe spenden Tombola-Erlös an Tierschützer aus Netphen – für „Notfell-Hilfe“.

Es war vor Weihnachten – und es war kalt beim Weihnachtlichen Schlossmarkt auf Schloss Wittgenstein in Bad Laasphe. Trotzdem sind am Ende 500 Euro übrig geblieben aus der Weihnachtstombola. Die sollten wie jedes Jahr von der SV, der Schülervertretung, gespendet werden.

Bryan Schmenkel aus der Jahrgangsstufe 10 der Realschule hatte die Idee. Seine Schwester hatte einen spanischen Straßenhund a­doptiert. Straßenhunde gibt es dort in manchen Gegenden wie Sand am Strand. Aber: In Patan, in Andalusien weit im Süden, kümmert sich das deutsch-spanische Paar Ingrid und Pacco um herrenlose Vierbeiner. Sie haben vor Jahren das „Refugio Patan“ gegründet und vermitteln aufgegriffene, gesundgepflegte und tiermedizinisch getestete Hunde aus Spanien an neue Besitzer in Deutschland – auch an Bryan Schmenkels Schwester.

Daniela Leschinski sorgt für reibungslosen Ablauf

In Netphen sorgt Daniela Leschinski dafür, dass alles reibungslos abläuft. Sie hat vor fünf Jahren selbst Hund Lisa aus Spanien übernommen. Das hat so gut funktioniert, dass sie nicht nur einen zweiten Hund mit Namen Indira adoptiert hat. Sie hat sich selbst engagiert und leitet mittlerweile als 1. Vorsitzende den TSC Refugio Patan. Der Tierschutzverein hat schon 33 Mitglieder, stellt bundesweit die Kontakte her zwischen möglichen Interessenten und den Tierschützern in Andalusien, betreut den Transport und übergibt die Tiere an ihre neuen Besitzer. Jährlich etwa 200 Mal, sagt Daniela Leschinski.

Seien sie erst einmal bei ihren „Adoptanten“, dann werde für die Tiere gesorgt. Aber: In Spanien, im Refugio Patan, hören die „Notfelle“ offenbar nicht auf. Das kostet. 180 Hunde brauchen dort jeden Tag etwa 120 Kilo Futter. Pflege, Betreuung, ärztliche Untersuchungen, Impfungen kommen dazu.

Spende wurde beschlossen – aber dann kam Corona

So hat Bryan Schmenkel an der Realschule Schloss Wittgenstein der Schülervertretung erklärt, wäre es eine gute Idee, den Tieren, den Tierschützern in Spanien und dem Tierschutzverein TSV Refugio Patan in Netphen zu helfen. Die Spende wurde beschlossen, aber dann kam Corona.

Jetzt jedoch ist Daniela Leschinski mit ihren Hunden Lisa und Indira nach Bad Laasphe auf den Schlossberg gefahren, hat 500 Euro für die „Notfell-Hilfe“ abgeholt und geschildert, wie groß die Hunde-Not in Spanien tatsächlich ist und wie ihre Organisation hilft.