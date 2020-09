Spannende Wald-Streifzüge für Erndtebrücker Grundschüler

Erndtebrück/Lützel. Mia aus der Klasse 4b sagte am Ende: „Ich fand heute alles spannend, aber am besten hat mir der Waldbarfußpfad gefallen.“

Das Jugendwaldheim Gillerberg im Regionalforstamt Siegen-Wittgenstein hat im Rahmen der Deutschen Waldtage mit den vierten Klassen der Grundschule Erndtebrück an drei Tagen spannende und erlebnisreiche Streifzüge im Staatswald zwischen Bahnhof Vormwald und Ginsberger Heide unternommen.

Die sonst im September jährlich stattfindenden Waldjugendspiele wurden landesweit coronabedingt abgesagt, umso mehr freuten sich die Schülerinnen und Schüler über einen gelungenen Ausgleich in Form eines geführten Streifzuges mit einem Förster durch die heimischen Wälder.

Ob beim spielerischen Waldmemory, Gesprächen über Waldfunktionen und Lebensgemeinschaft Wald, dem Auffinden einer großen Wildschweinsuhle, einem Aufstieg durch die Schlucht der Hohlsterzenbach oder dem Erlebnis Waldbarfußpfad – für jedes Kind war etwas dabei.

Mia aus der Klasse 4b sagte am Ende: „Ich fand heute alles spannend, aber am besten hat mir der Waldbarfußpfad gefallen.“ Joshua ergänzte: „Ich finde Wald cool, weil man da so viel entdecken kann!“ Für Saskia steht das Klettern im Mittelpunkt: „Das Klettern über die Baumstämme und der Weg durch die Schlucht war toll. Und im Wald gibt es so viele verschiedene Bäume.“ Justin findet den Wald cool, „weil da so schöne frische Luft ist und so!“

Die deutschen Forstverwaltungen und somit auch der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen möchten im Rahmen der Deutschen Waldtage 2020 den Menschen den Wald mit Treffpunkt Wald auf ganz neue Art näherbringen und ganz anschaulich zeigen, wie vielfältig der Wald ist, was er tagtäglich für uns leistet und wie wertvoll dieser einzigartige Naturraum ist.

Im TreffpunktWald-Veranstaltungskalender sind bundesweit vielfältigste Veranstaltungen für Jung und Alt zu finden. Weitere Information über die Deutschen Waldttage 2020 sind unter www.treffpunktwald.de abrufbar.