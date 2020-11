So strahlt Bad Laasphe zur Adventszeit

Bad Laasphe. Geschmückte Bäume, strahlende Weihnachtssterne, festliche Dekoration – in Bad Laasphe weihnachtet es. Was trotz Pandemie trotzdem stattfindet.

Natürlich wird diese Weihnachtszeit anders als gewohnt ausfallen. Deswegen muss aber Weihnachten, die vorweihnachtliche festliche Stimmung und liebgewonnene Bräuche und Rituale nicht gänzlich abgeschrieben werden, teilt die TKS Bad Laasphe in einer Pressemitteilung mit.

„Die Vorweihnachtszeit ist eine ganz besondere und in Bad Laasphe kann man diese (fast) wie gewohnt genießen. Auch wenn beliebte Veranstaltungen wie Weihnachtsmarkt und Lichterabend ausfallen – weihnachtliche Stimmung, Lichterglanz und Kinderfreuden lässt sich die Lahnstadt nicht nehmen, denn weihnachtlich dekoriert und festlich beleuchtet zeigt sich Bad Laasphe auch in diesem besonderen Jahr“, heißt es in der Pressemitteilung.

Bad Laasphe leuchtet in der Adventszeit. Foto: TKS Bad Laasphe GmbH

In der Königstraße wurden zahlreiche Tannenbäume angebracht, die bei einem gemeinsamen Arbeitseinsatz von BAG und TKS weihnachtlich geschmückt wurden. Auf die Unterstützung beim Basteln der Baumdekoration der Kindergarten- und Grundschulkinder muss in diesem Jahr aus gegebenem Anlass aber verzichtet werden. Dafür gab es aber noch reichlich Basteleien aus den Vorjahren, die die Bäume jetzt erneut verzieren.

Auf dem Wilhelmsplatz wurde der große Weihnachtsbaum aufgestellt. Geschmückt mit roten Kugeln und Lichterketten leuchtet er nun in der Advents- und Weihnachtszeit. In der Altstadt gehören die Lichterketten an den Giebeln der Fachwerkhäuser zum weihnachtlichen Bild und strahlen pünktlich seit dem 1. Advent. Auch die Sterne in der Königstraße sowie die Beleuchtung in der Lahn- und Bahnhofstraße sorgen für festliche Stimmung.

Krippe im Haus des Gastes

„Ein großer Dank gilt hier dem Bauhof der Stadt,der die Beleuchtung in diesem Jahr angebracht hat, da der Bad Laaspher Feuerwehr das in diesem Jahr durch die Corona Situation nicht möglich war. Ohne den Einsatz des Bauhofs wäre eine weihnachtliche Beleuchtung in diesem Jahr nicht möglich gewesen“, so die TKS. Die lebensgroße Weihnachtskrippe mit den Figuren von Maria, Josef, Jesuskind, Heilige Drei Könige, Ochse, Esel und Schaf ist in diesem Jahr im Haus des Gastes aufgebaut und kann von außen besichtigt werden. Zur jährlichen Aktion von BAG, TKS und der Tafel Biedenkopf / Laasphe „Bad Laasphe schenkt Freude“ wird in diesem Jahr aufgrund der Corona Pandemie nicht aufgerufen.

Genügend Geschenke übrig

Jedoch werden alle Kinder zu Weihnachten beschenkt werden. Die Bereitschaft des Schenkens war im vergangenen Jahr so groß, dass noch genügend Geschenke für das bevorstehende Weihnachten übrig sind.

Diese wird die Tafel Biedenkopf e.V. an bedürftige Kinder in Bad Laasphe verteilen. Auch zahlreiche Einzelhändler aus Bad Laasphe und Umgebung versüßen mit einer beliebten Aktion den Bürgern die Adventszeit und machen einen Einkauf in der Region doppelt lohnenswert.

Bad Laasphe leuchtet in der Adventszeit. Foto: TKS Bad Laasphe GmbH

Die TKS Bad Laasphe konnte trotz des schwierigen und außergewöhnlichen Jahresdie Einzelhändler erneut für den beliebten Adventskalender gewinnen. Unter allen Teilnehmern werden täglich tolle Gewinne aus den unterschiedlichsten Geschäften, Bäckereien und Dienstleistungsunternehmen verlost und zusätzlich hat jeder Teilnehmer die Chance auf den großen Hauptgewinn von sagenhaften 1000 Euro Weihnachtsgeld.

Die Türchen des Adventskalenders öffnen sich ab dem 1. Dezember 2020 jeden Morgen um 9.30 Uhr auf der Bad Laaspher Facebook Seite und geben weitere Inhalte bekannt. Übrigens: Wer noch auf der Suche nach einem Geschenk ist oder sich selbst eine Freude machen will, kann den beliebten Bad Laaspher Geschenkgutschein bei der TKS erhalten. Ab einem Einkaufswert von 20 Euro erhält man derzeit pro Kauf noch einen Treuegutschein von 5 Euro dazu.