So schmeckt’s im „Ristorante Da Michele“ in Bad Laasphe

Allein der Name weckt Assoziationen vom Urlaub in der Sonne: Das „Ristorante Da Michele“ in der Bad Laaspher Kernstadt wirbt mit „Cucina Italiana“, mit italienischem Essen zum Genießen. Dabei reicht das Angebot von Antipasti, über Fleischgerichte bis hin zu Pizza und Pasta. Wir haben uns umgeschaut und den Test gemacht.

Das Ambiente

Die Einrichtung folgt einem klaren Farbkonzept. Foto: Britta Prasse

Auf dem ersten Blick wirkt das Restaurant gemütlich und gleichzeitig fein. Die Tatsache, dass das Lokal in einem ehemaligen Altbau-Wohnhaus untergebracht ist, macht es besonders charmant. Wände, Decke und Boden sind etwas schief, tragen aber zu dem schnuckeligen Eindruck bei. Das Farbkonzept der Inneneinrichtung ist genau aufeinander abgestimmt: beigefarbene Wände, die mit einer schmalen Goldbordüre enden und in den weißen Stuck an der Decke übergehen; Tapetenausschnitte mit weiß-beige-goldenen Ornamenten, die in goldenen Antikrahmen stecken; dunkelbraune Holzstühle mit einem beigefarbenen Sitzpolster; zwei unterschiedlich lange Tischdecken, die eine weiß, die andere beige.

Wir nehmen im vorderen Essbereich Platz. Hier ist es leider ein wenig zugig und deswegen auch etwas kühl. Nachdem die Bedienung die hohe Stabkerze auf unserem Tisch anzündet, ist die aber Kälte fast vergessen.

Wir vergeben vier von fünf Sternen.

Das Angebot

Der Name hält, was er verspricht: klassisch italienisch. Alle Gerichte sind sogar konsequent auf italienisch angegeben – für diejenigen, die des Italienischen nicht mächtig sind, werden die einzelnen Zutaten aber nochmal auf Deutsch dazugeschrieben. Beim Hauptgang können die Gäste zwischen Salaten, Fleischgerichten, Pizza und Pasta wählen. Die Speisekarte wirkt gut aufgeräumt, mit einem hellgrünen bzw. dunkelgrünen „V“ sind sogar vegane bzw. vegetarische Gerichte gekennzeichnet.

Letztendlich entscheiden wir uns für die „Linguine ai Funghi“ – Bandnudeln mit gebratenen Champignon, Kirschtomaten, Steakstreifen vom argentischen Roastbeef, Rucola und gehobelten Parmesan – und für die „Pizza Italia“ mit Parmaschinken, Büffelmozzarella, Kirschtomaten und Rucola statt Basilikum. Klingt sehr vielversprechend.

Wir vergeben fünf von fünf Sternen.

Der Service

Italienische Lebensfreude à „La Dolce Vita“ erleben wir erstmal nicht. Ein Kellner bringt uns nach einer kurzen Begrüßung stillschweigend zum Tisch. Eine andere Kellnerin nimmt schließlich unsere Bestellung auf. Sie ist freundlich und zuvorkommend, aber nicht unbedingt an Smalltalk interessiert. Positiv ist, dass ihr sofort auffällt, wenn ein Getränk zur Neige gegangen ist und nachfragt, ob sie noch etwas bringen kann. Auch bei der Weinschorle zeigt sie sich sehr kulant. Die besteht nämlich gefühlt aus 80 Prozent Wasser und 20 Prozent Weißwein. Als wir sie darauf hinweisen, nimmt sie die Weißweinschorle ohne jegliche Beanstandung mit und bringt uns ein neues Getränk mit einem besseren Mischverhältnis – ohne Aufpreis. Wir werden sehr gut bedient, aber die Herzlichkeit bleibt ein bisschen auf der Strecke.

Wir vergeben vier von fünf Sternen.

Der Geschmack

Wir warten ungefähr eine halbe Stunde aufs Essen – aber es lohnt sich. Die Linguine sind al dente gekocht, die Steakstreifen auf den Punkt gebraten und schmecken zusammen mit dem würzig-bitteren Rucola, der genau richtig dosiert ist, fantastisch. Auch die Pizza steht der Qualität der Pasta in nichts nach. Der Boden ist angenehm kross und innen gleichzeitig fluffig. Die einzelnen Zutaten stehen für sich, sind zusammen aber erst perfekt. Da der Belag nicht mitgebacken wird, sondern erst später dazukommt, bleibt der volle Geschmack und die Frische erhalten. Genuss pur.

Wir vergeben fünf von fünf Sternen.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis

Für die Pasta, Pizza, eine 0,3-Liter-Apfelschorle, eine 0,25-Liter-Weinschorle sowie einen 0,25-Liter-Weißwein bezahlen wir am Ende 45,50 Euro. Natürlich sind die Hauptgerichte mit jeweils 15 Euro nicht gerade die günstigsten – aber für ein derartiges Geschmackserlebnis zahlt man gerne auch mal etwas mehr. Macht man ja auch vielleicht nicht jede Woche.

Wir vergeben vier von fünf Sternen.

Das Fazit

Klein, charmant, authentisch italienisch und sehr gutes Essen: Ein Besuch im „Ristorante da Michele“ ist wärmstens zu empfehlen. Wenn jetzt noch ein bisschen italienische Lebensfreude bei der Bedienung transportiert wird, verstummt auch der letzte Kritiker.

Wir vergeben vier von fünf Sternen.