So sehen sie aus, die Natur-Trekkingplätze. Siegen-Wittgenstein würde damit einen neuen Baustein im naturnahen Erlebnistourismus anbieten können.

Tourismus Siegen-Wittgenstein: FDP regt Trekkingplätze in der Natur an

Siegen-Wittgenstein. Wandern und Zelten als naturnahes Erlebnis, mit der „Rothaar-Plattform“ als Anlaufstelle – so stellen sich die Liberalen modernen Tourismus vor.

Die Freien Demokraten im Kreis Siegen-Wittgenstein denken über Natur-Trekkingplätze entlang des Rothaarsteiges nach. Seit Jahren komme man nicht weiter mit einem geeigneten Ort für einen Camping- oder Zeltplatz in den heimischen Wäldern, bedauert Peter Hanke, der bei den Liberalen das Thema Tourismus vertritt.

Vorbild aus der Eifel

Dabei liege Wandern – nicht nur in der Corona-Zeit – voll im Trend. Und: Immer mehr Wanderer suchten Plätze für das sogenannte „Natur-Trekking“ – also das Wandern mit Rucksack und Zelten mitten in der Natur, auf eigene Faust.

Entlang dem Rothaarsteig gebe es auf Wittgensteiner wie auch Siegerländer Boden leider noch keine Lösung für dieses „naturnahe Abenteuer“, weiß Hanke. Bei einer Exkursion auf dem Eifelsteig sind die heimischen Freidemokraten auf die sogenannten „Eifel-Plattformen“ gestoßen: Versteckt im Wald liegen diese Naturlagerplätze, geschützt und trocken auf einem Holzpodest. Die genauen Geo-Daten erhalten nur Trekking-Freunde, die den Platz beim Naturpark anfragen. Auf den ausgeklügelten Zeltplattformen können jeweils zwei Zelte an eingelassene Ösen verankert werden. Ergänzt werden die durch eine Sitz- und Essgelegenheit und Bio-Toiletten. Und nach Auskunft des Naturparks Nord-Eifel liegt die Auslastung in der Saison bei 98 Prozent. „Wir sehen hier endlich eine greifbare Lösung, um Zelten und naturnahes Erleben entlang des Rothaarsteigs möglich zu machen“, sagt FDP-Fraktionschef Guido Müller und ergänzt: „Tourismus bedeutet für uns vor allem auch, für die Menschen, die hier leben, Naherholungserlebnisse zu schaffen. Ich bin mir sicher, dass die Idee gut angenommen würde.“

Positive Signale aus dem Kreishaus

Und diese Naturlagerplätze seien durchaus günstig, so die Kreis-FDP: Zwischen 4000 und 5000 Euro kosteten die Waldplattformen. Eine Bio-Toilette liegt bei etwa 2500 Euro. Im Schatten der Ginsburg könnte die Idee des Eifelsteigs abgewandelt werden, finden die Liberalen – und „Rothaarsteig-Plattformen“ an öffentlich bekannten Plätzen aufgestellt sowie die Toiletten-Anlagen des neuen Besucherzentrums mitbenutzt werden.

Natürlich könne die Idee aber auch weitergedacht und zusätzlich noch verborgene Standorte zwischen Dillenburg und Schanze gefunden werden. Immerhin: Arno Wied, im Kreishaus Dezernent für Bauen, Umwelt und Wirtschaft, informierte laut FDP kürzlich darüber, dass gemäß Plan für den Naturpark Sauerland-Rothaargebirge auch in Siegen-Wittgenstein sogenannte „Natur-Trekkingplätze“ geschaffen werden sollen.