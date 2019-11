Landrat Müller Andreas Müller hat sich vor Ort über die Kinderschutzarbeit in der DRK-Kinderklinik informiert (von links): Chefarzt Dr. Stefan Beyerlein (Facharzt für Kinderchirurgie, Leiter der Kinderschutzgruppe & der Kinderschutzambulanz an der DRK-Kinderklinik Siegen), Landrat Andreas Müller, Antje Maaß-Quast (Systemische Supervisorin und Kinder- und Jugendlichentherapeutin (SG), Ärztliche Beratungsstelle an der DRK-Kinderklinik Siegen) und Stefanie Wied (Geschäftsführerin DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH).

Gesundheit Sexueller Missbrauch: Landrat will Berater-Team stärken

Der Kreis möchte der Beratungsstelle an der DRK-Kinderklinik Finanzmittel für annähernd eine weitere halbe Stelle zur Verfügung stellen.

Siegen-Wittgenstein. Landrat An­dreas Müller möchte die „Ärztliche Beratungsstelle gegen Misshandlung, Vernachlässigung und sexuellen Missbrauch“ an der DRK-Kinderklinik in Siegen künftig noch stärker unterstützen – und Mittel für annähernd eine weitere halbe Stelle zur Verfügung stellen.

„Die Beratungsstelle wird immer häufiger mit Fällen von Misshandlungen, Vernachlässigungen und sexuellem Missbrauch konfrontiert“, erläutert Müller: „Waren es im Jahre 2017 noch 145 Fälle, mussten bis Oktober dieses Jahres bereits 180 verzeichnet werden. Dies entspricht bedauerlicherweise auch den Erfahrungen unseres Kreisjugendamtes, das ebenfalls immer öfter mit Kindeswohl-Gefährdungen konfrontiert wird.“ Deshalb schlägt der Landrat dem Kreistag vor, im Haushalt für 2020 zusätzlich rund 36.500 Euro für die Arbeit der Beratungsstelle zur Verfügung zu stellen.

Gute Vernetzung hervorgehoben

„Es gibt kaum etwas schrecklicheres, als von Misshandlungen oder dem sexuellen Missbrauch von Kindern zu erfahren“, so Müller. „Diesen Kindern wird schon in jüngsten Jahren Unaussprechliches angetan. Viele leiden darunter ein ganzes Leben lang. Deshalb ist es mir ein ganz persönliches Anliegen, diesen Kindern, die Opfer von Missbrauch und Misshandlungen geworden sind, so gut wie irgend möglich beizustehen – und ihnen zu helfen, soweit das möglich ist“, betont der Landrat.

Dabei hebt Müller die hervorragende Vernetzung der „Ärztlichen Beratungsstelle gegen Misshandlung, Vernachlässigung und sexuellen Missbrauch“ hervor: „Gerade die enge Zusammenarbeit mit der Kinderschutzgruppe an der DRK-Kinderklinik macht diese Arbeit so besonders wertvoll. Bei der Kinderschutzgruppe handelt es sich um ein multiprofessionelles Team, das über besondere Kompetenzen verfügt, um Gewalt gegen Kinder aufzudecken und die erforderlichen Hilfen einzuleiten.“ Für das Jugendamt des Kreises sind sowohl die Ärztliche Beratungsstelle als auch die Kinderschutzgruppe wichtige Kooperationspartner.

Kreistag entscheidet abschließend am 13. Dezember

Der Jugendhilfeausschuss des Kreises ist dem Vorschlag des Landrates in seiner Sitzung am 19. November gefolgt – und zwar einstimmig. Die Politiker im Kreistag werden nun am Freitag, 13. Dezember, im Rahmen der Haushaltsberatungen abschließend entscheiden.