Seltenes Boxer-Modell aus den 1960er Jahren für Erndtebrück

Erndtebrück. Sie ist ein weiteres Highlight für „Bald’s historische Fahrzeugschau“ an der Grimbachstraße: eine BMW R50 S. Für Fans gibt’s Sonderführungen.

Zum 25-jährigen Jubiläum können Rudolf Bald und seine Stiftungskollegen von „Bald’s historischer Fahrzeugschau“ nun ein weiteres Highlight in der Erndtebrücker BMW-Ausstellung präsentieren: eine BMW R50 S. Das relativ seltene Boxer-Modell, von dem Anfang der 60er Jahre insgesamt nur 1634 Stück hergestellt wurden, hat sich Anfang Mai bei den rund 50 anderen BMW-Klassikern eingereiht.

Beschleunigung auf immerhin 160 km/h

Die BMW R50 S aus Baujahr 1960 verfügt über 35 PS, die den Oldtimer auf zwei Rädern auf immerhin 160 km/h beschleunigen. Die S verfügt somit um eine Leistungssteigerung gegenüber dem Standardmodell, das mit 26 PS ausgeliefert wurde. So handelt es sich bei der eigentlich für den US-Markt gedachten, schnell wieder eingestellten Halb-Liter-Maschine um eine echte Rarität – gerade in dem erstklassigen Zustand.

„Ich freue mich sehr über unsere neue BMW R50 S, die ein weiteres Highlight aus meiner Jugend darstellt und toll in unsere Ausstellung passt“, sagt Stiftungsgründer Rudolf Bald. „Ich hoffe, dass uns möglichst viele BMW- und Zweiradfans aus der ganzen Welt bald wieder besuchen können. Schließlich kann man schon den Weg zu uns auf den kurvigen Straßen in Siegen-Wittgenstein genießen.“

Weltmeister-Motorräder zu sehen

Der Neuzugang passt somit perfekt in eine der bedeutsamsten Sammlungen klassischer BMW-Motorräder, wie sie so nur in Erndtebrück zu bewundern ist. Neben einem der ersten jemals gebauten BMW-Motorräder – einer R 32 Baujahr 1923 in perfekt restauriertem Zustand – finden Fans der Marke mit dem weiß-blauen Wappen viele Motorsport-Exponate mit zwei und drei Rädern aus den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts in der Ausstellung Grimbachstraße 34/Ecke Sonnenweg im Erndtebrücker Kernort. In Ergänzung zu fast allen Baureihen mit Boxer-Zweiventilmotor findet man Weltmeister-Motorräder aus den 1950er und 1960er Jahren, die von den einstigen Heldentaten ihrer Fahrer auf zwei oder drei Rädern noch heute berichten.

Interessierte, die nicht bis zum Tag der offenen Tür am 3. Oktober warten wollen, können sich für eine individuelle Führung in Kleingruppen über die Kontaktdaten im Internet melden: www.bmw-ausstellung.de