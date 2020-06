Schützen Berleburg 1838: Solide Basis dank 1900 Mitgliedern

Bad Berleburg. Der Schützenverein Berleburg 1838 setzt auf einen Haushaltsplan mit Beiträgen als feste Einnahmequelle. Anderswo denkt man über Spenden nach.

Die Corona-Krise – sie kippt in Wittgenstein reihenweise Traditionsveranstaltungen. Da läuft auch bei den Schützenvereinen in diesem Jahr nicht mehr viel. Was aber bedeutet der Ausfall eines Schützenfestes finanziell? Beim Schützenverein Berleburg 1838 kann der Vorstand zum Glück auf eine solide Beitragsbasis seiner rund 1900 Mitglieder setzen. Und beim Schützenverein „Edelweiß“ Saßmannshausen – Holzhausen – Bermershausen am Kohlrain denkt man über Spenden-Aufrufe nach, um in der Corona-Krise gegenzusteuern.

Schützenverein Berleburg 1838

Die Fest-Ausfälle

Das traditionelle Berleburger Schützenfest Anfang Juli auf dem Gelände „Am Spielacker“ und anderswo im Stadtgebiet wird es in diesem Jahr nicht geben. Das Jungschützenfest im Mai ist bereits ausgefallen – und für weitere Veranstaltungen des Vereins mindestens bis Ende August wird das wohl ebenfalls gelten. „Finanziell wirkt sich das für unseren laufenden Geschäftsbetrieb aber gar nicht aus“, sagt Hauptmann Christian Hainbach, 1. Vorsitzender der Berleburger Schützen.

Der Haushaltsplan

Jedenfalls tauchten Einnahmen und Ausgaben für die Veranstaltungen nicht im alljährlichen Haushaltsplan auf, der bei der Jahreshauptversammlung im Februar von den Mitgliedern verabschiedet werde. Schließlich basiert der Plan auf ihren Beiträgen. Aktuell zählt der Verein rund 1900 Mitglieder. „Wenn es Einnahmen aus irgendwelchen Festivitäten gibt, dann ist das schön“, freut sich Hainbach – „dann ist das aber on top“.

Die Einnahme-Quellen

Der Sommer ohne Fest Ein Sommer in Wittgenstein ohne Schützenfeste – da wird etwas fehlen. Immerhin gibt es hier insgesamt 25 Vereine – in Bad Berleburg elf in Bad Laasphe und in Erndtebrück jeweils sieben, die jedes Jahr traditionell feiern. Aber eben nicht in der Corona-Krise. Und trotzdem sind die Schützen in dieser Sommersaison unser Thema: In einer Serie berichtet unsere Zeitung immer samstags über Menschen und Vereine, Traditionelles und wirtschaftliche Effekte.

Einnahmen generieren sich laut Hainbach natürlich auch aus den Hauptveranstaltungen rund um das Schützenfest, kamen in den letzten Jahren aber ebenso durch die „Berleburger Wiesn“ herein. Mit dem Geld habe man „außerordentliche Baumaßnahmen auf dem Schützenplatz tätigen können“, erläutert der 1. Vorsitzende. Das falle in diesem Corona-Jahr natürlich weg: Für 2020 habe der Verein die Investitionen auf das notwendige Minimum heruntergefahren.

Der Überschuss

Im Haushaltsplan des Vereins sei grundsätzlich ein Überschuss von 5000 bis 8000 Euro für die Instandhaltung des Schützenplatzes und für die laufenden Kosten – etwa Strom, Gas, Versicherung, Mitglieder-Verwaltung, Jugend-Unterstützung – kalkuliert.

Der Förderkreis

Berleburg feiert ausgelassen Schützenfest Berleburg feiert ausgelassen Schützenfest Schützenfest Bad Berleburg Schützenkönig Vogelschìeßen Foto: Hans Peter Kehrle / Hans Peter Kehrle/www.fotogeist.de

Berleburg feiert ausgelassen Schützenfest Vor rund 150 Schützenschwestern und Schützenbrüdern taufte Hauptmann Christian Hainbach gestern Nachmittag den Vogel (Rumpf 1,1 Meter, Spannweite 2,04 Meter, 17,4 Kg schwer)auf dem Berleburger Schützenplatz. Unter „Z’äs Schitzfest“ -Rufenbeförderte das noch amtierende Schützenkönigspaar–Pascal Bikar und Lena Haas-Möldner den Vogel in luftige Höhe. Anschließend saß die Schützengemeinschaft noch gemütlich beisammen und genoss das ein oder andere Freibier. Heute Abend geht’s dann weiter mit dem Großen Zapfenstreich auf dem Schlosshof und dem Mitternachtsfest auf dem Goetheplatz. Foto: Hans Peter Kehrle

Ums Geld geht es natürlich ebenso beim Förderkreis des Vereins. Die „Freunde und Förderer der Berleburger Schützenfesttage“ sorgen „für besondere Attraktionen im Vereinsleben“. Dazu heißt es im Internet-Auftritt des Vereins: „Dank ihres Engagements und ihrer dauerhaften finanziellen Unterstützung bieten sie dem Verein besondere Möglichkeiten, das Schützenfest neben den Traditionen durch neue außergewöhnliche Attraktionen zu bereichern. Dabei handelt es ist vor allem um die Verpflichtung von Musik-Formationen, die sich vom Standard abheben.“ Das Budget dafür ergibt sich laut Christian Hainbach aus zusätzlichen, freiwilligen Beiträgen der Mitglieder, für die es am Ende auch eine Spenden-Quittung gebe. In diesem außergewöhnlichen Jahr werde der Förderkreis allerdings nicht aktiv.

Die Vermietungen

Normalerweise ebenfalls ein Extra-Posten in der Finanzplanung des Vereins: die Vermietung von Speisesaal und Schützenplatz. Dazu ist es in diesem Jahr laut Hainbach aber gar nicht erst gekommen. Ansonsten vermiete der Schützenverein inzwischen nur noch für private Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstage. Die Einnahmen bewegten sie hier also in einem überschaubaren Rahmen.

Die „Berleburger Wiesn“

Das gelte im Übrigen auch für die seit 2015 fünfte „Berleburger Wiesn“ im vergangenen Jahr, so Hauptmann Hainbach: „Die Besucherzahlen waren rückläufig“, sagt er – und das Verhältnis des Aufwandes durch hohe Fixkosten etwa für das Festzelt zum Ertrag sei „nicht mehr gegeben“ gewesen. Deshalb werde es das Berleburger Oktoberfest in dieser Form auch nicht mehr geben. Das bedeute aber nicht, dass es „nicht auch gute Wiesn-Jahre gegeben hat“, betont Hainbach. Immerhin habe man von den Erträgen sehr gut den Speisesaal umbauen können. Alternativen zur „Wiesn“ seien allerdings aktuell nicht geplant, in der Zukunft aber auch nicht ausgeschlossen.

Die Kompanien

Vielleicht wird in diesem Jahr aber doch noch im Schützenverein Berleburg 1838 gefeiert – nämlich bei den drei Kompanien: Im Jahr 1960 gegründet, werden sie runde 60 Jahre alt. Auch die Kompanien organisieren traditionell Veranstaltungen wie das Kartoffelbraten und die Maiwanderung inklusive Fest. Finanziell gesehen sei das aber „Kompanie-Sache“ mit „eigenen, getrennten Kassen“, sagt Hainbach. Er hofft, dass es eine Geburtstagsfeier für alle drei Kompanien noch im Herbst geben kann – trotz Corona.



Schützenverein „Edelweiß“ Saßmannshausen – Holzhausen – Bermershausen

Beim Schützenverein „Edelweiß“ Saßmannshausen – Holzhausen – Bermershausen am Kohlrain denkt man über Spenden-Aufrufe nach, um in der Corona-Krise gegenzusteuern.

Der finanzielle Rahmen

„Natürlich hat das Schützenfest auch einen finanziellen Rahmen“, sagt im Gespräch mit unserer Redaktion Jörg Weber, Vorsitzender des Schützenvereins „Edelweiß“ Saßmannshausen – Holzhausen – Bermershausen mit etwas über 200 Mitgliedern. Für das Jahresbudget des Vereins sei es „nicht komplett relevant“, könne es aber bis zu einem Viertel durchaus sein.

Die Schützenhalle

Die Schützenhalle am Kohlrain sei im Moment leider geschlossen, so Weber. Vermieten könne man sie daher im Moment nicht – dabei werde das Angebot ansonsten gerne angenommen. Und gerade der Thekenbetrieb dort sei normalerweise eine wesentliche Einnahmequelle. Aber auch die Mitgliedsbeiträge seien es: „Sie werden oft für den Schießbetrieb, für die Jugendarbeit verwendet – und für die Unterhaltung der Halle.“ Im Grunde sei es „ein kompletter Mix aus verschiedenen Einnahmequellen, die man hat“, erklärt der Vorsitzende – „und man versucht dann die bestmögliche Verteilung“.

Das Kartoffelbraten

Wichtig für den Verein sei ebenso das traditionelle Kartoffelbraten. Das solle auch in diesem Herbst noch stattfinden, sagt Weber – „wenn wir das als Verein dürfen“. Und dann sei da noch die Nikolausfeier im Dezember.

Die Spenden

Und wie sieht es mit Spenden für den Verein aus? „Dazu werden wir jetzt in der Corona-Krise sehr wahrscheinlich mal aufrufen“, so Jörg Weber. „Und das werden wohl so ziemlich alle Vereine machen. Wir rechnen dabei aber jetzt nicht mit einem Betrag X. Jede Spende wird dankbar angenommen.“

Kein Förderverein

Einen Förderverein haben die Edelweiß-Schützen nicht: „Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht“, sagt der Vorsitzende. „Das Finanzielle hat bislang auch so ganz gut funktioniert.“

Der Investitionsstopp

Existenzbedrohend für den Verein sei die Corona-Krise jedenfalls bis jetzt noch nicht, schätzt Weber. „Aber man muss natürlich jetzt genau aufpassen, was man tut.“ Eigentlich habe man ja am Festplatz das ein oder andere erneuern und Erhaltungsmaßnahmen in der Schützenhalle vornehmen wollen, aber: Der Verein habe „jetzt erst einmal Investitionsstopp“, so der Vorsitzende. Eine nicht verschiebbare Investition indes war „die Heizung, die uns im Frühjahr kaputtgegangen ist – kurz vor dem Shutdown“. Ausgerechnet. Allein dadurch mache der Verein „in diesem Jahr auf jeden Fall Verlust“.

Noch nie ausgefallen

Für 3. bis 5. Juli war das Schützenfest am Kohlrain geplant. Es läuft seit 1952 immer am 1. Juli-Wochenende im Jahr – und ist laut Jörg Weber seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr ausgefallen. „Aber noch bis zum 31. August geht ja im Moment gar nichts. Und was danach ist, wissen wir ja alle nicht. Wir hoffen nun auf das Jahr 2021 – und dass wir dann wieder gemeinsam mit unseren Mitgliedern, Gästen und befreundeten Vereinen Schützenfeste feiern können.“