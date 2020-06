Rüppershausen: Rinder geraten durch Zaunlücke zum Gleis

Rüppershausen. Beamten der Bundespolizei treiben die vier jungen Rinder zurück auf ihre Wiese – und der Eigentümer der Tiere repariere den defekten Zaun.

Ein Alarm für einen „tierischen Einsatz“ an der Oberen Lahntalbahn von Erndtebrück nach Marburg erreichte am Donnerstagnachmittag die Bundespolizei in Siegen: Ein Lokführer meldete mehrere Rinder am und im Gleisbereich bei Rüppershausen.

Zugverkehr kurzfristig eingeschränkt

Weil dort ein Zaun defekt war, hatten die Tiere den Weg in die Gleise gefunden. Die Beamten der Bundespolizei trieben die vier jungen Rinder zurück auf ihre Wiese – und der Eigentümer der Tiere reparierte umgehend den defekten Zaun. Durch den Vorfall wurde der Zugverkehr kurzfristig eingeschränkt, es kam aber zu keinerlei Personen- oder Sachschäden.