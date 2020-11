Am kommenden Mittwoch hätte ihn der Rat der Stadt Bad Laasphe erneut zum Ortsvorsteher von Rückershausen wählen sollen – doch Udo Haßler ist am vergangenen Dienstag mit 66 Jahren unerwartet verstorben.

„Herr Haßler wurde im Jahre 2014 zum Ortsvorsteher des Ortsteiles Rückershausen ernannt und hatte dieses Amt bis zuletzt inne“, so Bad Laasphes Bürgermeister Dirk Terlinden im Nachruf der Stadtverwaltung. Er habe seine Aufgaben als Ortsvorsteher „pflichtbewusst wahrgenommen“, sich „tatkräftig für die Belange von Rückershausen eingesetzt“.

Engagierter Senior hätte Ehrenamt gerne weitergeführt

Nachdem die Rückershäuser Bürger Haßler 2014 auf Initiative der Bad Laaspher FDP selbst gewählt hatten, sollte und wollte der 66-Jährige das verantwortungsvolle Ehrenamt gerne weiterführen.

„Es war ihm ein ganz wichtiges Anliegen, weiter Ortsvorsteher zu sein“, sagt FDP-Fraktionschef Klaus Preis – und das hätten auch die Rückershäuser so gewollt. Udo Haßler habe „sein Amt mit viel Herzblut ausgefüllt“. So habe er zum Beispiel die jüngsten Baumaßnahmen auf der Rückershäuser Straße durch den Ort bis zum Schluss konstruktiv begleitet. Gemeinsam mit Weides Ortsvorsteherin Regina Althaus organisierte er Senioren-Nachmittage für die beiden Nachbardörfer im Dorfgemeinschaftshaus. Und auch der Friedhof im Dorf sei Haßler stets „eine Herzensangelegenheit“ gewesen, so Preis. Als Teil einer Rentner-Truppe habe er die Grünanlagen gepflegt. Aktiv war Udo Haßler ebenfalls in mehreren Vereinen.

Besondere Art der Unterstützung für die Nachwuchs-Springer

Im Ski-Club Rückershausen unterstützte er auf besondere Weise das Training der Nachwuchs-Springer: Um ihnen wegen des fehlenden Lifts den beschwerlichen Aufstieg bis zum Anlauf der Sprungschanze zu erleichtern, befördert er sie mit seinem Fahrzeug von der Talstation wieder hinauf zur Bergstation.

Die Wahl eines neuen Rückershäuser Ortsvorstehers wird nun erst einmal verschoben.