Route 57: Christian F. Kocherscheidt bleibt Vorsitzender

Die Arbeiten an der Route 57 gehen voran, wenngleich zäh: „Wir hatten uns ein besseres Fortkommen in den letzten Jahren gewünscht. Das Schneckentempo, mit dem sich die wichtige Verkehrsverbindung zwischen Siegerland und Wittgenstein mitunter entwickelt, bereitet gelegentlich geradezu körperliche Schmerzen“, kritisiert Christian F. Kocherscheidt (EJOT Holding GmbH Co. KG). Das geht aus einer Pressemittelung des Vereins hervor.

Warten auf Gerichtsverhandlung

Der Vorsitzende des Vereins Route 57 verwies hierzu in der Mitgliederversammlung des Vereins unter anderem auf die ausstehende mündliche Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht Münster zur Südumgehung Kreuztal. „Bald ist es drei Jahre her, dass der Planfeststellungsbeschluss zu dieser Ortsumgehung offengelegt wurde. Außer einem Erdwall ist noch nicht viel gebaut. Selbst beim neuen Hauptstadtflughafen (BER) ging es in diesem Stadium schneller!“ Auch beim Ausbau der B62 zwischen Lützel und Erndtebrück wäre ein zügigerer Baustart wünschenswert gewesen, so Christian F. Kocherscheidt.

„Die Menschen warten auf diese Straße“

Hoffnung bereite, dass die Planer gewissenhaft und sorgfältig an den verschiedenen Abschnitten der Route 57 arbeiteten und der politische Wille für das Projekt da sei, betont der Vorsitzende. „Die Menschen warten jedoch seit vielen Jahren auf diese Straße und fiebern jedem noch so kleinen Fortschritt entgegen. Deshalb braucht es Informationen über die aktuellen Entwicklungen bei den einzelnen Ortsumgehungen.“ Hier werde der Verein Route 57 auch weiterhin seinen Beitrag als Informationsmittler leisten.

Neue Vorstandsmitglieder

Auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung stand auch die Neuwahl des Vorstandes: Einstimmig wurde Christian F. Kocherscheidt als Vorsitzender des Vereins bestätigt. Zu seinem Stellvertreter bestimmten die Mitglieder erneut Ingo Degenhardt (DGB Siegen-Wittgenstein). Neu in der Funktion des Kassenwartes ist Hans-Peter Langer (IHK Siegen), der auf Hermann-Josef Droege folgt. Christian F. Kocherscheidt dankte Droege als Mitbegründer der Initiative Route 57 ausdrücklich für sein langjähriges Engagement. Neue Schriftführerin wird Julia Steinseifer. Bernd Weide (Steiner GmbH Co. KG), Elke Thorwarth (Birkelbach Kondensatortechnik GmbH), Axel Theuer (Sparkasse Wittgenstein) und Eckehard Hof (Berge-Bau GmbH) bleiben weiterhin als Beisitzer im Vereinsvorstand aktiv. „Wir haben damit im Vorstand ein schlagkräftiges Team und sind für die vor uns liegenden Aufgaben bestens gerüstet“, zeigte sich Christian F. Kocherscheidt überzeugt.

Weitere Informationen: www.route57.info