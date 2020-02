Rekordverdächtig: So war der Carnevalsball in Erndtebrück

Erndtebrück. Noch nie kamen so viele Besucher zum Carnevalsball des ECC in der Erndtebrücker Schützenhalle. Mit großer Bildergalerie.

Es war der erfolgreichste Carnevalsball in der Geschichte des ECC – voller hätte die Erndtebrücker Schützenhalle am Samstag nicht werden können, ist ECC-Vize-Präsident Dominik Buch überzeugt.

Es wurden im Vorfeld so viele Tische und Bänke in die Halle gestellt, wie es nur irgend möglich war – und doch hat es nicht für den Besucherandrang ausgereicht. „Wir sind froh und sehr glücklich, dass es am Samstagabend so gut gelaufen ist“, blickt Buch zufrieden auf die Veranstaltung zurück.

Proben seit vielen Monaten

Damit der große Carnevalsball des ECC so erfolgreich abläuft wie am Samstagabend und die Showtänze die Besucher begeistern, stecken die Mitglieder und Tänzer im Vorfeld viel Arbeit und Zeit in die Gestaltung der Veranstaltung.

Startschuss für die Session 2020 1 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

2 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

3 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: Peter Kehrle Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

4 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

6 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

11 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

12 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

13 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

15 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

16 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

17 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

18 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

21 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

22 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

23 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

24 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

25 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

26 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

27 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

28 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

29 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

30 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

31 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

32 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

33 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

34 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

35 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

36 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

37 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

38 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

39 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

40 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

41 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

42 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

43 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

44 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

45 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

46 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

47 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

48 / 48 Startschuss für die Session 2020 Nach dem blauen Farbenmeer beim Einmarsch erweist sich „Der König der Löwen“ vom EKV als Gastverein als Renner beim Publikum. Viel Jubel auch, als die „Blauen Funken“ aus Schönau-Altenwenden ihren Auftritt haben. Natürlich ein Garant für gute Stimmung: die Kids vom ECC ebenso das Männerballett. Und zwischendurch immer wieder mal Tanzrunden mit und für das originell verkleidete Publikum. Foto: peter kehrle Stimmen Sie ab 1 Bewertung

„Die Tänzer fangen schon im April an zu proben“, so Vize-Präsident Buch. Ab Ostern werden dann damit begonnen, zweimal wöchentlich zu trainieren. „Das gilt für alle – sowohl das Männerballett als auch für die Tanzmäuse und die Tanz-Kids“, macht Buch deutlich.

Viele Höhepunkte

Die viele Arbeit hat sich ausgezahlt: Die Show-Tänze brachten die Halle zum Kochen. Einer der Höhepunkte war der Auftritt des Funken-Trios des ECC, bestehend aus Jackie Haßler, Michelle und Janina Hagemann. „Das Trio ist der ganze Stolz des Vereins“, so Buch, der an dem Abend auch als Moderator durch die Show führte und zahlreiche Späße mit dem Publikum machte. Weitere Höhepunkte des Abends: die Auftritte des Männerballetts, der Jugend- und Funkengarde sowie der Gastvereine.

Die Tänze sind sehr gut angekommen, die Stimmung war entsprechend sehr gut, betont Buch. Das Publikum war am Samstagabend zum größten Teil kostümiert: So feierte der Joker mit dem verrückten Hutmacher, Minnie Maus und zahlreichen Disney-Prinzessinnen. Die besten Kostüme, ein Tausendfüßler und Alice im Wunderland, wurden bei der Kostümprämierung ausgezeichnet. Für die Musik an dem Abend – sowohl während der Tänze als auch danach bei der Party – sorgte Live-Entertainer Marty Kessler, „die One-Man-Show“.