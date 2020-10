Rehbar: Bad Berleburger Kneipe schließt

2018 war noch Neueröffnung – jetzt wird geschlossen. Am 31. Oktober öffnet die Rehbar zum letzten Mal.

Bad Berleburg. Die Reh-Bar in Bad Berleburg ist ab 1. November Geschichte, denn ab 31. Oktober öffnen die Inhaber sie zum letzten Mal.

Die Rehbar in der Bad Berleburger Innenstadt öffnet am kommenden Samstag, 31. Oktober, zum letzten Mal ihre Tore. „Es geht nicht mehr“, schreibt der Inhaber Jan-Willem van Kleeve auf der Facebook-Seite der Kneipe. „Es wäre schön als ihr noch mal vorbei kommen würdet. Und macht eventuelle Wertkarten leer“, heißt es dort weiter.

Seit November sind Sandra Rozemalen und Jan-Willem van Kleef, das Team der Reh-Bar, nun in der Odebornstadt zuhause. Zuvor hatten sie lange Zeit in Papenburg im Emsland gelebt, bevor erst nach Medebach und dann nach Bad Berleburg gekommen sind und die Kneipe in der Innenstadt übernahmen.

Ein ausführlicher Bericht zur Reh-Rar, der Schließung und den schönsten Erinnerungen der Inhaber folgt in unserem Interview der Woche.