Regupol BSW mit Umweltwirtschaftspreis ausgezeichnet

Regupol BSW aus Bad Berleburg hat den dritten Platz des Umweltwirtschaftspreis.NRW gewonnen. Das Umweltministerium NRW und die NRW.BANK zeichnen das Unternehmen mit dem neu aufgelegten Preis für herausragende Leistungen bei der Kreislaufführung von Bodenbelägen und -produkten aus. Das geht aus einer Pressemitteilung des Umweltministeriums hervor.

„Regupol BSW stellt fast alle Produkte aus zwischen 75 und 95 Prozent recycelten polymeren Rohstoffen her. Damit trägt das Unternehmen in großem Maße zur nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen bei“, so NRW-Umweltministerin Heinen-Esser. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Anbieter unter anderem von Sport- und Fallschutzböden, Antirutschmatten und Produkten zur Trittschalldämmung. Regupol BSW verarbeitet jährlich mehr als 90.000 Tonnen recycelte Elastomere. Das Umweltministerium NRW und die NRW.BANK zeichnen mit dem Umweltwirtschaftspreis.NRW Unternehmen aus, die in exzellenter Weise ökologische Innovationen mit ökonomischem Erfolg verbinden.

Bereits 2020, im ersten Jahr der Preisvergabe, haben sich 80 innovative Unternehmerinnen und Unternehmer aus der nordrhein-westfälischen Green Economy um den Preis beworben. Die Preisverleihung fand im Rahmen des Summit Umweltwirtschaft NRW statt, dem jährlichen Netzwerktreffen der Umweltwirtschaft NRWs, das in diesem Jahr coronabedingt digital ausgerichtet wurde.

Preisgeld von 60.000 Euro

An die drei Sieger geht ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 60.000 Euro. Den ersten Platz belegt das Düsseldorfer Biotechnologieunternehmen Numaferm GmbH für sein bio-basiertes und besonders ressourceneffizientes Verfahren zur Herstellung von Peptiden. Peptide sind Grundstoffe für unterschiedliche pharmazeutische und technische Anwendungen. Platz zwei geht an die 2G Energy AG aus Heek im Kreis Borken für die Entwicklung von rein mit Wasserstoff betriebene KWK-Anlagen und Blockheizkraftwerken.

„Als Förderbank für Nordrhein-Westfalen fördern wir Fortschritt und Entwicklung in unserem Bundesland. Die Unternehmen der Umweltwirtschaft leisten hier einen enormen Beitrag“, sagt Eckhard Forst, Vorstandsvorsitzender der NRW.BANK. „Regupol BSW belegt seit Jahrzehnten, dass eine nachhaltige Produktion von Sportböden aus Recyclingmaterial nicht nur für die Umwelt, sondern insbesondere auch für das Unternehmen von Erfolg gekrönt ist und gehört damit zu Recht zu den ersten Preisträgern des Umweltwirtschaftspreis.NRW.“

Neuer Preis

Mit dem neu ausgelobten Umweltwirtschaftspreis.NRW wollen das nordrhein-westfälische Umweltministerium und die NRW.BANK die Vorreiterrolle Nordrhein-Westfalens in der Umweltwirtschaft weiter ausbauen und innovative Zukunftsideen fördern. Zur Jury zählten hochrangige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Verbänden.

Alle Infos zu den Siegern unter www.umweltwirtschaftspreis.nrw.