Der Kreis Siegen-Wittgenstein kooperiert mit dem „Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz Südwestfalen“. Das entwickelt verschiedene Angebote.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Regionalbüro Südwestfalen möchte unterstützen und Mut machen

Siegen-Wittgenstein. So lange wie möglich selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden leben zu können – das wünscht sich viele. Doch durch das Nachlassen der Kräfte im Alter, eine Krankheit oder einen Unfall kann das alltägliche Leben schnell zur Herausforderung werden. Dann sind sowohl die Betroffenen als auch die Angehörigen auf Unterstützungsangebote und Beratung angewiesen.

Eine mögliche Anlaufstelle ist dann das „Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz für Südwestfalen“, das jetzt mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein zusammenarbeitet.

In einem gemeinsamen Gespräch mit Vertretern des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein, bei dem das „Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz für Südwestfalen“ angesiedelt ist, wurde jetzt die Kooperation mit dem Kreis im Bereich der Beratungs- und Unterstützungsstrukturen für das Kreisgebiet vereinbart.

Was sind die Regionalbüros?

Die „Regionalbüros Alter Pflege und Demenz“ sind zum 1. Juli 2019 aus den bisher bekannten „Demenz-Servicezentren“ in Nordrhein-Westfalen entstanden. Mit diesen Zentren hatte die Senioren- und Pflegeberatung des Kreises in ihrem Aufgabenbereich „Leben und Wohnen im Alter“ bereits erfolgreich zusammengearbeitet. Diese Kooperation wird zukünftig mit dem Regionalbüro fortgeführt und intensiviert.

Was macht das Regionalbüro?

Das Regionalbüro, das seit Mitte des Jahres als Kooperationspartner für die bereits bestehenden Akteure und Anbieter im Bereich der Pflegeinfrastruktur vor Ort zur Verfügung steht, entwickelt unter anderem in verschiedenen Themenbereichen innovative Konzepte und Angebote für verschiedene Zielgruppen rund um die Themen Alter, Pflege und Demenz.

Zusätzlich bietet das Regionalbüro Unterstützung bei der Kooperation und Vernetzung der lokalen Akteure an und ermittelt etwa Bedarfe besonderer Zielgruppen, wie für Menschen mit Migrationshintergrund, Demenz oder Behinderung. Träger des Regionalbüros Südwestfalen ist der Caritasverband Siegen-Wittgenstein.

Was ist das Ziel?

Die Menschen in der Region sollen so lange wie möglich ein selbstbestimmtes und teilhabeorientiertes Lebens führen können – und das im besten Fall so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden.