RB 94: Strecke gesperrt

Zwischen Anfang Juli und Ende Oktober 2020 wird die Strecke der Oberen Lahntalbahn auf hessischer Seite zwischen Friedensdorf und Sarnau gesperrt: Die Kurhessenbahn nutzt dann angesetzte Arbeiten für den Bau der B-62-Ortsumgehung im Lahntal auch über die Gleise hinweg, um die Signaltechnik entlang der Bahnstrecke und mehrere Bahnübergänge zu modernisieren sowie zwei Bahnhöfe umzubauen.

In dieser Zeit werden die Züge zwischen beiden Orten durch Busse ersetzt. Laut Joachim Kuhn, Sprecher der Kurhessenbahn, belaufen sich die Investitionen auf insgesamt rund 16 Millionen Euro. Welche Auswirkungen haben die Bauarbeiten in Hessen auf den Zugverkehr der RB 94 Obere Lahntalbahn in Wittgenstein? Idealerweise gar keine, sagt Kuhn. Er hofft, dass Verspätungen mit den Ersatz-Bussen zwischen Friedensdorf und Bad Laasphe wieder eingeholt werden.