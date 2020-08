Raumland: CDU fordert „Radfahrer frei“ für die Weststraße

Raumland. Die Wohnstraße ist seit 1. August Einbahnstraße – und beeinträchtigt laut CDU Bad Berleburg jetzt die Fahrten Jugendlicher zum Schulzentrum.

Auf der Weststraße in Raumland, seit 1. August Einbahnstraße, soll künftig eine Sonderregelung für Radfahrer gelten – das schlägt zumindest die Bad Berleburger CDU-Fraktion in einer Anfragen an den Bürgermeister vor und bittet dazu um einen kurzen Bericht der Verwaltung in der nächsten Sitzung des zuständigen Fachausschusses.

Radfahrer, „speziell die vielen Jugendlichen, die mit dem Fahrrad zum Schulzentrum fahren“, seien durch die neue Einbahnstraßen-Regelung „erheblich beeinträchtigt“. Um das Zentrum auf dem Stöppel erreichen zu könnten, so CDU-Fraktionschef Eberhard Friedrich, müssten sie „jetzt teilweise über die Hauptstraße fahren“. Und dort gebe es„bekanntlich ein erhebliches Verkehrsaufkommen und damit eine zusätzliche Gefährdung“.

Initiative kam von den Anliegern

Die konkrete Anregung der CDU nun: „eine Sondernutzung für die Weststraße für Radfahrer in beide Richtungen zu prüfen“. Dies sei „nach unserem Kenntnisstand grundsätzlich möglich“, so Friedrich weiter, „bedarf aber der Genehmigung und einer besonderen Beschilderung“.

Seit dem 1. August darf die Weststraße in Raumland nur noch in Richtung Süden, also von der Kreuzung Stöppelsbach in Richtung der Kreuzung Hinterstöppel befahren werden. Die Initiative für diese Regelung stammt ursprünglich von den Anliegern selbst und wurde durch die Straßenverkehrsbehörde des Kreises in Abstimmung mit der Polizei angeordnet.

Begegnungsverkehr fast unmöglich

Hintergrund ist, dass der Verkehr in der Weststraße in den vergangenen Jahren immer weiter zugenommen hat. Außerdem ist die Straße so schmal, dass ein Begegnungsverkehr fast unmöglich geworden ist. Aufgrund der dort parkenden Autos haben Fahrer auch kaum Möglichkeiten, einzuscheren. Mit dieser Problematik waren die Anwohner an die Stadt Bad Berleburg herangetreten.