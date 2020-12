Kommunalpolitik Ratssitzung in Erndtebrück besser ohne Publikum

Erndtebrück. Die Gemeindeverwaltung appelliert an die Bürger in Erndtebrück, ihre Einwohner-Fragen wegen Corona besser per Email ins Rathaus zu schicken.

Die Fraktionen im Rat der Gemeinde Erndtebrück und die Verwaltung möchten aufgrund der aktuellen Coronabeschränkungen einen Appell an die Bürgerinnen und Bürger richten, auf die Teilnahme als Zuhörer zu den Sitzungen der Ausschüsse und des Rates am 9. Dezmeber zu verzichten.

Fragen, die eigentlich in der Fragestunde für Einwohner gestellt werden können, können jederzeit auch schriftlich oder per Telefon zu den Dienstzeiten an die Mitarbeiter/innen Gemeinde Erndtebrück herangetragen werden.

Falls Bürgerinnen und Bürger trotzdem am öffentlichen Teil der Ausschuss- und Ratssitzungen teilnehmen möchten, müssen sie sich auf jeden Fall telefonisch, 02753-605-138 oder per E-Mail, info@erndtebureck.de rechtzeitig zu den Sitzungen anmelden.