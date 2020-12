Quartiersprojekt Erndtebrück: Projekt endet, Angebote bleiben

Ende des Jahres läuft das Quartiersprojekt der Awo in Erndtebrück aus – einige Veranstaltungen bleiben aber.

Erndtebrück. „Besonders wichtig ist mir jedoch die Nachhaltigkeit der Projekte. Es wäre schön, wenn die Angebote über die Projektlaufzeit hinaus angeboten und wahrgenommen werden“, sagte Quartiersmanagerin Rabea Boos bei ihrem Amtsantritt im April vergangenen Jahres.

Ein dreiviertel Jahr zuvor war es am am 15. August 2018 unter dem Namen „Unser Zuhause im Quartier“ (gefördert durch die Deutsche Fernsehlotterie und den Awo Bezirksverband Westliches Westfalen e.V.) sowie das Projekt „Gesundheitsförderung und Prävention für ältere Menschen im Quartier“ (gefördert durch den Verband der Ersatzkassen e. V.) in Erndtebrück gestartet. Ende 2020 endet nun das Projekt der Awo. Der Wunsch von Rabea Boos scheint sich jedoch zu bestätigen.

Ziel der Projekte

Ziel der Projekte war es, die Bedingungen für ein gesundes Älterwerden in der Gemeinde Erndtebrück zu verbessern und die Teilhabe der Senioren zu stärken. Beide Projekte wurden von Rabea Boos umgesetzt. In den letzten fast zweieinhalb Jahren ist ein umfangreiches Angebotsspektrum in Erndtebrück entstanden, lässt das Awo-Seniorenzentrum in einer Pressemitteilung verlauten.

Im Rahmen des Projekts „Unser Zuhause im Quartier“ werden besonders der Smartphone-Treff und das Reparatur-Café gut angenommen. Aber auch das Info-Café werde von den Senioren gerne genutzt, um sich über die Themen Pflege, Sicherheit und Vorsorge zu informieren.

Darüber hinaus sind noch viele weitere Angebote wie die „Wir helfen gerne“-Aktion, der Spielenachmittag, der Quartiersbrief, das Tanzcafé, das Quartiersfest und der Erzählnachmittag entstanden.

Gesundheitsförderung

Im Projekt „Gesundheitsförderung und Prävention für ältere Menschen im Quartier“ sind nach dem Ideenaustausch im Juli 2019 viele gute Ideen für ein gesundes Älterwerden in Erndtebrück in einer Arbeitsgruppe bearbeitet und schließlich umgesetzt worden.

So wurde eine Seniorenmesse geplant, eine Gesprächsrunde mit Bürgermeister Gronau durchgeführt und infolgedessen neue Sitzgelegenheiten in Erndtebrück aufgestellt. „Es freut mich sehr, dass durch den Austausch mit den Seniorinnen und Senioren ein so passender Platz für die Ruhebank gefunden werden konnte. Dies zeigt, dass auch kleine Veränderungen dazu beitragen, dass unser schöner Ortskern weiter belebt wird“, sagte Bürgermeister Henning Gronau damals dazu.

Mobilität von älteren Menschen verbessern

Es wurden außerdem ein Rollator- und ein Sturzpräventions-Kurs ins Leben gerufen. Ziel der Kurse ist es, die Mobilität von älteren Menschen zu verbessern und Spaß an Bewegung zu vermitteln. Ende Oktober ist zudem, gemeinschaftlich mit dem Quartiersprojekt, die Broschüre „Gesundes Älterwerden in der Gemeinde Erndtebrück“ veröffentlicht worden. Sie gibt einen Überblick über zahlreiche Freizeit- und Beratungsangebote für Senioren. „

Alle Angebote konnten nur durch die Unterstützung vieler Kooperationspartner umgesetzt werden. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten. Ein besonderer Dank gilt Bürgermeister Gronau, der die Projekte von Anfang an unterstützt und mit auf den Weg gebracht hat. Zum 31. Dezember 2020 enden nun beide Projekte. Einige Angebote bleiben aber dank vieler engagierter Personen weiterhin bestehen“, heißt es aus dem Awo-Seniorenzentrum zum Ende des Quartiersprojektes.

Die Ansprechpartner

Im Folgenden sind die einzelnen Ansprechpartner aufgelistet. Hinter ihnen stehen jedoch noch viele weitere engagierte Menschen:

Reparatur-Café: Wittgenstein im Wandel, Friederike Oldeleer, 02759/2149560;

Sturzpräventions-Kurs: Bernd Weiskirch, 02733/6593;

Smartphone-Treff: Aufwind Jugendhilfe GmbH, Julia Trettin, 0172/4286150;

Rollator-Kurs: Gesundheitszentrum Erndtebrück, 02743/508474;

Erzählnachmittag: Heidemarie Horaczek-Körnert, 02753/2449;

Seniorenmesse: Gesundheitszentrum Erndtebrück, 02753/508474;

Info-Café: AWO Seniorenzentrum Erndtebrück, 02753/507740;

Spielenachmittag: AWO Seniorenzentrum Erndtebrück, 02753/507740;

Tanz-Café: AWO Seniorenzentrum Erndtebrück, 02753/507740.